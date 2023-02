Stand: 14.02.2023 09:30 Uhr Brand in de City Noord

In Hamborg is en Minsch bi en Fuer in de City Noord ümkamen. An'n Avend geev dat en Brand in'n Tessenow-Weg in en Containerwohnheim för Flüchtlinge un Lüüd, de keen Dack övern Kopp hefft. De Rook weer so dicht, dat de Ämter ok in anner Stadtdelen per App opropen hefft, Finstern un Dören totomaken. Woso dat brennt hett, is noch nich rut.

