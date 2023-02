Stand: 06.02.2023 10:15 Uhr Brookstedt-Vergliek mit Amri

De Keerl, de woll de Metzattack in den Regionaltog bi Brookstedt makt hett, harr woll sülvst een Vergliek mit Anis Amri treckt, de den Anslag op den Breitscheidplatz daan hett, un twors twee Mande, vördem he ut de Ünnersökenshaft in Hamborg freelaten worden is. Dat steiht so in de Ünnerlagen vun dat Kaschott. Mitarbeiders vun de JVA säden, he schall seggt hebben: „Dat gifft nich blots een Anis Amri, dat gifft mehr, un ik bün ok een!“ De Hamborger Justizbehöörd seggt, se hett eerst na den Metz-Anslag vun düssen Vergliek hüürt.

