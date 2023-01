Stand: 27.01.2023 09:30 Uhr Op’e Söök na Grund för Messer-Attack

Na de Metz-Attack in Brooksteed, wo twee Minschen bi üm’t Leven kamen sünd, wüllt se Licht in de Saak bringen. Ok Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser hett ehr Stütt anbaden. Tohoop mit den sleswig-holsteenschen Ministerpräsidenten Daniel Günther hett se vör Oort mit de Hölpslüüd un Reddenskräft snackt hatt. De dreeundörtig Johr ole Palästinenser, de dat maakt hebben schall, sitt in’e Twüschentiet in U-Haft. De Staatsanwaltschop smitt em tweefachen Moord un versöchten Doodslag vör. Woso de Keerl dat maakt hett, dat is ümmer noch unkloor.

