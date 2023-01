Stand: 27.01.2023 09:30 Uhr Ok Kampfflegers för de Ukrain?

De USA un Frankriek sluut nich ut, ok Kampfjets an’e Ukrain to levern. All Dören schullen apen blieven - so is dat ut den Verdedigensutschuss vun’e französischen Nationalversammeln to hören. Bedingen för de Levern weer aver, dat de europäische Sekerheit nich in Gefohr bröch warrt. Bunnskanzler Olaf Scholz will de Ukrain keen Kampfflegers praat stellen.

