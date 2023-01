Stand: 13.01.2023 09:30 Uhr Striet wegen Elv-Slick holt an

Wohen mit den Elv-Slick? De Striet deswegen is ümmer noch nich ganz vörbi. Dat hett Hamborgs Weertschopssenotersch Melanie Leonhard bi’n Neejohrsempfang düütlich maakt, wo se mit Lüüd ut’e Weertschop snackt hett. De Kompromiss, den se mit de Naverslänner Sleswig-Holsteen un Neddersassen funnen hebbt, dat Ganze is nix, wat lang anholen deit, so Leonhard. Sleswig-Holsteens Ministerpräsident Daniel Günther hett dor op antert, dat he praat stahn deit un dat een dor över snacken kunn. Aver he sä ok, dat, wat eenmal afmaakt worrn is, dat müss sien Menen na ok gellen.

