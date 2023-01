Stand: 12.01.2023 09:30 Uhr Protesten in Lützerath

200 vun de Klima-Aktivisten sünd ut Lützerath al wedder afreist. Vundaag versöcht de Polizei wieder, dat Dörp in Nordrhein-Westfalen to rümen. De Protesten lepen mehrstendeels ahn Krawall af, weer vun de Polizei to hören. Blots en poor Polizisten sünd angrepen worrn. De Aktivisten hebbt sik in Hüüs, Boomhüüs un Hütten verschanzt. Se wüllt dat Dörp ok wieder besetten un afwennen, dat de Bruunköhl, de dorünner liggt, afboot warrt.

