Stand: 10.01.2023 09:30 Uhr Schööt op Auto

En Auto vull mit lütte Löckers. Dat hebbt Passanten in de Nacht in Tonndörp funnen. Süht so ut, as weer direktemang op den Audi Q8 schaten worrn. De Fohrer un Bifohrer, de sünd deels swoor to Schaden kamen. Wat de Polizei seggt, sünd se na’t Krankenhuus hen kamen. In‘n Wagen weern mehrere Sporttaschen, de sekerstellt worrn sünd. Wokeen schaten hett, is noch nich rut. Dat Moorddezernat ünnersöcht de Saak nu.

