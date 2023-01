Stand: 06.01.2023 09:30 Uhr Hamborg finnt Reform goot

Hamborgs Sundheitsbehöörd seggt, dat se de plaante Klinik-Reform in Düütschland gootheten deit. De ne’e Senatersch Melanie Schlotzhauer hett ankünnigt, dat sik Hamborg dorbi sünners för de Reform för hergeven will. Dat liggt ok doran, dat Hamborgs Krankenhüüs de Gegenden ümto mitversorgen doot. Bekrittelt warrt dat Ganze op’e annern Siet aver vun den Krankenhuusbedriever Asklepios: De Böverste Kai Hankeln sä op Nafraag vun NDR 90,3, dat welk Krankenhüüs dör de Reform finanzjell dröög löpen un sik nich reken dään.

