Stand: 06.01.2023 09:30 Uhr Wokeen warrt Chef in Eimsbüddel?

Wat den Striet üm den böversten Posten vun dat Bezirksamt in Eimsbüddel angahn deit, steiht ümmer noch nich fast, woans de ganze Saak dor an’n Enn nu utgahn deit. Af vundaag hett nu eerstmal de betto twete Fro vun dat Amt, Sonja Böseler, den Hoot op. Kay Gätgens, de vörmals op den Posten seten hett, de is güstern in’t Raathuus nu vun Amts wegen her verafscheedt worrn. De Bezirksversammeln kunn sik betto aver nich op enigen, wokeen op em op nakamen schall.

