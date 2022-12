Stand: 03.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Weniger Lüüd ahn Arbeit

Wat de Arbeitslosen-Tahlen angeiht, dor geiht dat in Hamborg’n beten wat mit na ünnen. Un dat is nu al dat drütte Mal in’e Reeg. Alltohoop sünd in’n Novembermaand goot veerunsöventigdusend Lüüd arbeitslos mellt ween. De Hamborger Ünnernehmen hebbt in meist all Branchen noch Steden free - sünd mehr as twölfdusend vun de een weet.

