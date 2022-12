Stand: 03.12.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Meinhard von Gerkan is doot

De Hamborger Stararchitekt Meinhard von Gerkan is doot. He is nu mit sövenunachtig Johr hier in Hamborg storven. De Plaan för den Hamborger Flooghaven oder ok de för den ne’en Berliner Hautpbahnhoff de kömen beide vun em. So as de Plaans vun noch vele annere grote Projekten op’e ganzen Welt. Von Gerkan is een vun’e düütschen Architekten ut‘e Neetiet, den de Lüüd op meist mit kennen deen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

