Mehr Wohnruum för Hamborg

In Hamborg schall dat in Tokunft mehr Wohnruum geven, de ok to betahlen is. De Senat is dor so achterher, dat de Senaters nu wat an de Verfaten ännern wüllt. Dor schall rinschreven warrn, dat de Stadt keen egen Grund mehr verköpen dröff. Dorto schüllt 2024 per Johr eendusend Soziaalwohnungen mehr boot warrn – un de schüllt denn ok för hunnert Johr billig blieven. Twee Gruppen harrn sik ünnern Motto "Keen Profit mit Bodden un Miet" dorför insett.

