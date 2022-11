Stand: 03.11.2022 09:30 Uhr Unfall in Bahrenfeld

In de Nacht is en Mann in Bahrenfeld bi en Unfall op Leven un Doot to Schaden kamen. He weer to Foot ünnerwegens un is opmal op de Straat Bornkampsweg lopen. En Auto kunn denn nich mehr rechttietig bremsen. Lüüd, de dat sehn hefft, sän, dat de Mann woll duun wöör. Nu warrt he in't Krankenhuus behannelt. Wokeen he is, is noch nich kloor. De Polizei sä, dat he keen Utwies bi sik harr un dat man bet nu ok noch nich mit em snacken kunn.

