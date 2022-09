Stand: 24.09.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Reeperbahn Festival

400 Konzerten rund üm’e Reeperbahn un fiern ahn Corona-Oplagen: Siet Middeweken düsse Week is dat Reeperbahn Festival in Gang un vundaag nu is de letzte Dag. Dat gröttste Clubfestival in Europa hett Stars ut’e ganzen Welt op‘n Kiez henhaalt un teihndusende Tohörers. Ut Hamborg sünd Jan Delay un Udo Lindenberg mit dorbi ween.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

