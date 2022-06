Stand: 30.06.2022 09:30 Uhr R Kelly mutt in’t Kaschott

In New York hebbt se den Sänger R Kelly veruurdeelt. He mutt nu vör 30 Johr achter Trallen. De Staatsanwaltschop harr blots 25 Johr verlangt. Bi den Perzess güng dat üm swore Sexualdelikten. Ünner annern hett sik Kelly woll ok an Minnerjohrige vergahn. Wat de Anklaag seggt, harr de fröhere R’n’B-Sänger al in de 90iger Johrn en ganzet Nettwark vun Hölpslüüd opboot, dat he junge Deerns un Fruunslüüd sexuell misshanneln kunn. De Muuskant striet all de Vörhollen af. //Stand 30.06.2022, Kl. 9:30

