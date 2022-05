Stand: 12.05.2022 09:30 Uhr Mehr as 50.000 Anzeigen in 2 Johr

Mal is de Mask nich in’t Gesicht ween, mal stünnen de Minschen to dicht tohoop. Nich ümmer hebbt sik de Lüüd an de Corona-Regeln holen un so sünd denn in Hamborg in‘e verleden twee Johr mehr as 50.000 Anzeigen tohoopkamen. Dordör sünd de Stadt mehr as acht Millionen Euro in’e Kass rinspöölt worr. Dat hett de Bußgeldsteed to NDR 90,3 seggt. De höögste Bedrag: Dat sünd 25.000 Euro ween. De müss en Höker betahlen, de in sien Laden ümmer wedder gegen de Corona-Regeln verstött harr.

// Stand: 12.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch