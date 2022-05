Stand: 11.05.2022 09:30 Uhr Weniger Gas vun Russland na Europa hen

Siet vundaag schickt de Ukrain keen Gas ut Russland mehr wieder dör de Region vun Luhansk, wo kämpft warrt. De Behöörden seggt, dat dat dör de Angreep vun Russland nich mehr mööglich is, de Pipeline wieder to bedrieven. Dat geiht üm meist een Drüddel vun dat Gas, wat jeden Dag na Europa hen schickt warrt. Düütschland kriggt dat meiste Gas ut Russland aver ut en annere Leitung un dat is de Ostseepipeline Nord Stream 1.

// Stand: 11.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch