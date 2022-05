Stand: 04.05.2022 09:30 Uhr Öl-Embargo schall kamen

De EU-Kommisschon hett en Öl-Embargo gegen Russland vörslaan. Medien snackt dorvun, dat bet Anfang vun't tokamen Johr kuum noch Rohöl ut Russland na de EU levert warrn schall. Russland grippt bides wieder in de Oost-Ukraine an. Dorbi sünd woll ok wedder normale Börgerslüüd ümkamen. De Bunnsregieren snackt vundaag ok övern Krieg in de Ukraine – bi't Klausurdrapen op Slott Mesebarg in Brandenborg. Wat dorbi rutsuert, schall noch bet Middag vörstellt warrn. | Stand 4.5.2022 Kl. 9:30

