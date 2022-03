Weltfrauentag: Wie gleichberechtigt sind Frauen im Konzertbetrieb? Stand: 08.03.2022 11:27 Uhr KünstlerInnen wie Beyonce und Taylor Swift dominieren die Charts. Aber der Anteil weiblicher Songwriterinnen sank in den letzten neun Jahren von 14,4 auf 12,9 Prozent. Welche Barrieren gibt es für Frauen im Musikbusiness? Beitrag anhören 4 Min

von Charlotte Oelschlegl

Über ihre erste Zeit als Geschäftsführerin des Hamburger Labels Buback Records im Jahr 2001 sagt Friederike Meyer heute: "Als ich mit meinem Kollegen Thorsten die Geschäftsführung übernommen habe, war es so, dass ich, glaube ich, in den Köpfen als seine Assistentin angesehen wurde. Mit mir hat man sich dann nett über die Familie unterhalten und mit ihm über das Business. Das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal aufgefallen."

Neuerdings gibt es beim Label in der Führungsriege eine Dreierspitze. Zwei Frauen und ein Mann. Es tut sich also was in der Szene. Friederike Meyer sieht eine Veränderung zum Positiven: "Dass es viel Nachwuchs gibt, mehr weibliche Kolleginnen, dass mehr Awareness herrscht auch bei den Kollegen und dass es viele feministische Projekte gibt. Allerdings finde ich, in den Führungsetagen ist es immer noch nicht so ganz spürbar. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sich auch noch etwas tut, vielleicht sogar auch etwas durch eine Quote."

Chancengleicheit und mehr diverse Vorbilder

Es gibt also teilweise positive Entwicklungen. Die Bewegung "Keychange" des Reeperbahnfestivals, die talentierte und unterrepräsentierte Geschlechter fördert, oder die Gründung des Netzwerks für Frauen in der Musikwirtschaft "Music Industry Women" hinterlassen Spuren in der Branche. Auch Stefanie Hochmuth beobachtet als langjährige Betreiberin des Hamburger Clubs "Uebel und Gefährlich" im Bunker an der Feldstraße eine Veränderung: "Es war schon zu Anfang meiner Karriere im Musikbusiness eher besonders, wenn weibliche Personen in bestimmten Positionen waren. Es ist sehr viel normaler geworden, das ist eine positive Entwicklung - auf jeden Fall."

Aber da geht noch mehr, denn noch immer gibt es große Unterschiede in der Bezahlung von Männern und Frauen, wenige Frauen in Führungspositionen und noch lange keine allgemeine 50:50-Quote auf den meisten Konzertbühnen. Was soll sich in der Branche zukünftig ändern? Stefanie Hochmuth wünscht sich zunächst einmal Chancengleichheit: "Das was man sieht, will man auch eher werden. Ich glaube, dass es erst mal Schlagzeugerinnen braucht, die man sich auch selber anschaut, um selbst Schlagzeugerin werden zu wollen. Ich war selber mal Schlagzeugerin bei der Band 'Die Heiterkeit'. Deswegen weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man rein weiblich unterwegs ist und welche Probleme und welche Fragen man gestellt bekommt. Wenn von Anfang an eine andere Chancengleichheit herrscht, dann wird sich auch sehr schnell die Qualität auf "divers" einstellen.

Diversere Teams führen auch zu diverseren Line-Ups

Diverse Vorbilder auf der Bühne, um NachwuchsmusikerInnen zu ermutigen, das ist das eine. Diversität in den Reihen der eigenen Mitarbeitenden sei ebenso wichtig im Transformationsprozess. "Ich denke auch, dass ein diverses Team immer besser sein wird als ein rein gleiches Team", meint Hochmuth. "Weil es in den Teams sehr viele verschiedene Sichtweisen auf Dinge gibt und sehr viele verschiedene Herangehensweisen. Das kann am Ende nur bereichern. Ich glaube auch, dass ein diverses Team eher dafür sorgt, dass das Line-Up diverser gestaltet wird."

Beispielhaft dafür ist das seit 2018 stattfindende Further Festival in Stefanie Hochmuths Club "Uebel und Gefährlich". Ein Festival, bei dem ausschließlich weibliche, non-binäre und transgender Personen auftreten. Und es beweist: Bei diesem Booking muss es überhaupt nicht an musikalischer und künstlerischer Qualität mangeln. Festivalmitgründerin Friederike Meyer ist davon überzeugt: "Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Da muss man dann einfach etwas offener sein auch was das Repertoire und das Programm angeht." Dazu brauche es auch das Selbstbewusstsein, zu sagen: "Liebes Publikum, liebe Menschen, liebe Männer die ihr euch seit 20 Jahren eure Tickets für 'Rock am Ring' kauft. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Ich finde das kann man durchaus machen und es gibt wirklich mehr als genug tolle Acts!"

