Tears for Fears: Album "The Tipping Point" mit viel Tiefe

"The Tipping Point": Neues von den Briten Tears for Fears 2019 traten sie zuletzt in Hamburg auf und fachten die 80er-Nostalgie-Welle an. Nun bringen Tears For Fears mit "The Tipping Point" ihr erstes neues Album seit 17 Jahren heraus, an dem sie Jahre gearbeitet haben.

von ARD-Korrespondentin Imke Köhler (London)

"Shout" war ein Riesenhit Mitte der 1980er-Jahre, und auch der Song "Everbody wants to rule the world" ist unvergesslich. Es sind Hits, die die Briten von Tears for Fears international berühmt machten. Die Titel gehören zum zweiten Studioalbum "Songs from the Big Chair", das sich in Deutschland wochenlang auf Platz eins der Charts hielt.

Auch das darauffolgende Album "The Seeds of Love" war ein großer Erfolg, die nächsten drei Alben dann nicht mehr ganz so, und dann gab es 17 Jahre lang überhaupt kein neues Studioalbum mehr. Bis jetzt. Mit "The Tipping Point" bringen die Bandgründer Roland Orzabal und Curt Smith wieder einen Longplayer auf den Markt.

Sechs Jahre Arbeit am neuen Album von Tears For Fears "The Tipping Point"

Dieses Album habe so eine Tiefe und Bedeutung, dass es vielleicht ihr bestes sei, sagt Curt Smith, der in den USA lebt. Er macht auch klar, warum es "Tipping Point" (Wendepunkt) heißt: "Die 'Black Lives Matter‘-Bewegung, die 'Me too'-Bewegung, Pandemie, Klimakrise, das kommt alles vor im Album, aber es gibt ein Gefühl von Optimismus. Der Wendepunkt ist eher, dass man aus all dem auch wieder rauskommen kann."

Der größte Wendepunkt ist aber ein persönlicher. Roland Orzabal hat mehrere der Songs in der Zeit geschrieben, als seine Frau Caroline unter Depressionen und Alkoholsucht litt und schließlich dement wurde, bevor sie nach 35 Ehejahren starb.

Tod der Ehefrau Orzabals im Album verarbeitet

Diese Erlebnisse haben das Album stark beeinflusst, erzählt Orzabal: "Als wir mit dem Album begonnen haben, waren wir geschäftsorientiert. Es gab sehr viel Druck, dass wir Bedeutung für den aktuellen Markt haben müssten. Der Tod meiner Frau hat unsere Perspektive verändert. Wir mussten einfach etwas machen, was von viel größerer Dauer und Relevanz ist", so Orzabal.

Für das neue Album hatten die beiden Sänger ganz schön zu kämpfen, um mit Gitarre und Synthesizer den richtigen Sound, vor allem aber auch die richtige Storyline zu finden. Sechs Jahre hat das gedauert, und dafür haben Orzabal und Smith auch extra noch einmal das Management gewechselt. Jetzt sind Tears for Fears wieder da. Ab Mai geht die Band mit dem neuen Album wieder gemeinsam auf Tournee.

