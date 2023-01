40 Jahre "99 Luftballons": Aktueller denn je Stand: 24.01.2023 14:20 Uhr Deutsche Popsongs haben es - international gesehen - etwas schwer. Doch "99 Luftballons" war nicht nur in Deutschland erfolgreich. Vor 40 Jahren erschien der wohl bekannteste Hit von Nena.

von Matthes Köppinghoff

Als Gabriele Susanne Kerner ihre Ausbildung zur Goldschmiedin anfing, hatte sie garantiert nicht damit gerechnet, einmal Sängerin eines Welthits zu werden. Die Lehre brach sie so auch ab, das Lied "Nur Geträumt" wurde 1982 für sie, und die nach ihr benannte Band, der Durchbruch. Doch auch da konnte niemand ahnen, was nur ein Jahr später passieren würde. Ein musikalischer Welterfolg, Made in Germany?

Hintergründe zum Song "99 Luftballons"

Anfang der Achtziger Jahre war die Neue Deutsche Welle (NDW) auf ihrem Höhepunkt: Was ursprünglich als Untergrundbewegung mit Einflüssen aus der britischen Punk- und New Wave-Szene gestartet war, machte es sich nun in den Charts gemütlich. Trios "Da Da Da" oder Falcos "Der Kommissar" plärrten in hoher Frequenz aus Westdeutschen Radios. Richtig: 1983 war Deutschland noch geteilt, es herrschte der Kalte Krieg und die Angst vor einer atomaren Katastrophe. In die Zeit der Friedensbewegungen, rund um den NATO-Doppelbeschluss, passte das Lied "99 Luftballons" genau in den Zeitgeist und wurde zum wohl bekanntesten NDW-Hit.

Hast Du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für Dich, von 99 Luftballons, auf ihrem Weg zum Horizont.

Ob Nena-Gitarrist Carlo Karges die Inspiration zum Text nun beim Spazierengehen oder doch bei einem Konzert der Rolling Stones 1982 kam, ist letztlich egal. Karges sah jedenfalls einmal Luftballons gen Himmel aufsteigen, und ihm kam die Idee: Was wäre, wenn etwas ganz lapidar-friedliches wie Luftballons falsch verstanden würden? So geht es im Lied um das Missverständnis als Metapher für einen drohenden Atomkrieg: eine gewisse Anzahl an Luftballons steigt in die Luft, diese werden als feindliche Ufos fehlinterpretiert, es kommt zum Desaster und einem 99 Jahre währenden Gefecht.

99 Düsenflieger, jeder war ein großer Krieger, hielten sich für Captain Kirk, das gab ein großes Feuerwerk.

"99 Luftballons" lief in amerikanischen Radios und bei MTV

Nena-Keyboarder Uwe Fahrenkrog-Petersen hatte dazu ohnehin schon eine gewisse Melodie im Kopf gehabt, der Song wurde aufgenommen, und trat seinen Erfolgszug an - zunächst nur in Deutschland. Doch als Christiane Felscherinow auf Werbereise zum Film "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" einem Radio-DJ eine Kassette mit dem Lied in die Hand drückte, lief "99 Luftballons" auch in amerikanischen Radios und bei MTV rauf und runter.

Nenas Hit wird ein Welterfolg

Als "99 Red Ballons" mit einer Übersetzung von Kevin McAlea verstanden so auch Nicht-Deutschsprachige den Text. In Großbritannien hielt sich der Song sogar drei Wochen auf Platz 1 der UK-Charts. Wie schon beim Grand Prix-Erfolg "Ein bisschen Frieden" von Nicole berührte ein Stück Musik die Menschen mit der Sehnsucht nach Eintracht, dem Wunsch, dass einer drohenden Kriegsgefahr etwas entgegengesetzt wird - nämlich die Vernunft.

99 Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt’s nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh' die Welt in Trümmern liegen. Hab' nen Luftballon gefunden, denk an Dich und lass' ihn fliegen.

Der Song mit der Friedensbotschaft wurde bis heute etliche Male gecovert, wird immer noch in Dokus über die Achtziger gezeigt oder läuft als Eighties-Hintergrundmusik in Filmen und Serien. Seit dem Erscheinen von "99 Luftballons" gab Nena kein einziges Konzert ohne ihren Welthit. Bis heute macht die Künstlerin Musik, den unglaublichen Welterfolg von "99 Luftballons" konnte sie allerdings nie wiederholen.

