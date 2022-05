Keine Konzerte im Norden: Grönemeyer sagt Tour wegen Corona ab Stand: 25.05.2022 13:07 Uhr Wegen eines Corona-Ausbruchs bei ihm selbst und in seinem Team hat der Sänger Herbert Grönemeyer seine bevorstehende Jubiläumstournee "20 Jahre Mensch" abgesagt. Sie hätte morgen in Hannover begonnen.

"Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sind wir nicht von dem Virus verschont geblieben. Unglücklicherweise hat das Virus leider auch Mitarbeiter, Bandmitglieder und Herbert infiziert", erklärte Grönemeyers Management am Mittwoch.

Nächste Tournee 2023 geplant

Der 66 Jahre alte Grönemeyer wollte die Tour Donnerstagabend in Hannover beginnen. Weitere geplante Stationen waren Gelsenkirchen, Berlin, Leipzig, Hamburg und München. Alle Teammitglieder seien "tief enttäuscht", erklärte das Management. "Herbert und den anderen geht es der Situation gemäß schräg - eine Mischung aus Trauer, Wut und Virus." Nach zwei Jahren strengster Isolation und Dauertesten bei den Proben sei die Absage extrem bitter und niederschmetternd. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die nächste Tour des Musikers ist von Mai 2023 an in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

