"El Mirador": Calexico liefern eines der besten Alben des Jahres Stand: 14.04.2022 11:31 Uhr In ihrem zehnten Album "El Mirador" kombinieren die US-Musiker Klangfarben wie Cumbia, Mariachi, Folk und Rock. So entsteht ein Hybrid, der zeigt, dass alles miteinander verwandt ist.

von Marcel Anders

Calexico aus Tucson, Arizona, reflektieren die wahren USA: eine multikulturelle, ethnisch weitgefächerte Gesellschaft, die viele unterschiedliche Musikstile, Denkansätze und Sprachen in sich vereint, aber eben nicht nur aus Trumpisten, Rassisten und fehlgeleiteten Patrioten besteht.

"El Mirador" von Calexico: Hybrid der Musikstile

Das bringt das Musiker-Kollektiv um Joey Burns seit über 25 Jahren auf den Punkt und findet damit vor allem in Deutschland Gehör. "Ich wollte schon immer alles miteinander vermischen", sagt der 56-jährige Joey Burns. "Auf diesem Album tue ich das, indem ich zum Beispiel optimistische Musik mit düsteren Texten kombiniere. Dadurch bekommt das Ganze Ecken und Kanten. Für mich bedeutet Musik zu machen, eine Art Balance herzustellen."

Darin sind Joey Burns und seine Mitstreiter geradezu meisterlich: Auf "El Mirador", zu Deutsch "der Aussichtsturm", kombinieren Calexico Klangfarben wie Cumbia, Mariachi, Folk und Rock. So entsteht ein Hybrid, der zeigt, dass alles miteinander verwandt ist. Dass es im Grunde keine Grenzen gibt und man sie deshalb auch nicht beachten muss.

Joey Burns: "Wir brauchen alle eine gute Party"

Die Verschmelzung der Kulturen ist für Burns der Soundtrack zu einer besseren Welt: ohne Trump, ohne Corona, ohne Rassismus, ohne Kriege. Wobei Musik die Funktion des Heilers und Mittlers übernimmt. Ein Medium zum Durchatmen und Runterkommen, aber auch zum besseren Miteinander: "Nach den letzten zwei Jahren brauchen wir alle eine gute Party. Wir müssen wieder wunderbare Musik hören, die ruhig ein bisschen traurig oder ätherisch sein kann. Wir haben ein optimistisches Album gemacht, mit einem Groove, der uns alle aus dem aktuellen Stimmungstief herauszieht, und in hoffentlich bessere Zeiten führt."

"El Mirador": zweisprachiges Manifest für eine offene Gesellschaft

Missionarische, stilübergreifende Töne mit Texten, die Nächstenliebe, Lebenslust, Zusammenhalt und Freiheit beschwören, ein Manifest für eine offene Gesellschaft. Zweisprachig vorgetragen, in einer Mischung aus English und Spanisch, die fließend ineinander übergeht, eine Art Spanglish. "Das reflektiert unsere Herkunft, nämlich Tuscon, wo es eine Menge unterschiedlicher Sprachen und Kulturen gibt", erklärt Burns. "Insofern ist es für mich ganz normal, sie alle in einem Song zusammenzubringen. Und deshalb ist mein Lieblingskünstler auch Manu Chao, der das wunderbar hinbekommt."

Calexico kommen mit politischer Botschaft

Rebellisches mit Herz, Hirn und Leidenschaft. Calexico verstehen sich als Musiker, die unterhalten wollen. Aber sie stehen auch für die idealistische Botschaft von Gleichheit, Einheit und einem friedlichen Nebeneinander der Kulturen. Zudem beziehen sie eine klare politische Stellung gegen Autokraten wie Trump und Putin und für engagierte Volksvertreter wie Wolodymyr Selenskyj, so Burns: "Je weiter sich die Situation in der Ukraine zuspitzt, desto deutlicher wird, dass ein echter Präsident sein Volk nicht nur mit Worten führt, sondern mit Taten. An solchen Persönlichkeiten mangelt es den meisten westlichen Ländern."

Starke Worte und visionäre Songs: "El Mirador" zählt schon jetzt zu den besten Alben des Jahres.

