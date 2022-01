Deepfakes in der Musik: Kunst oder Täuschung? Stand: 24.01.2022 11:47 Uhr Deepfakes, also Video-Fälschungen, die täuschen echt aussehen, werden mithilfe von Künstliche-Intelligenz-Software erstellt. Jetzt gibt es sie auch in der Musik. Dort können Deepfakes sogar tote Künstler wieder zum Leben erwecken.

von Torben Steenbuck

Frank Sinatra singt über seine Vorliebe für Badewannen. Selbst eingesungen hat er den Text allerdings nie. Der Song wurde mithilfe des Programms "Jukebox" erstellt. Technisch funktioniert das ganze ungefähr so: Die Software wird mit Texten und Musikstücken der Künstler gefüttert. Die KI (Künstliche Intelligenz) übersetzt die Wörter, den Rhythmus, die Instrumente und auch die Stimme in mathematische Gleichungen. Auf deren Basis schlägt der Algorithmus dann neue Kompositionen und Texte vor - ganz im Stil des Originals.

Gerade bei der Klangqualität lassen manche Stücke aber noch immer zu wünschen übrig. Nicht so bei Travis Bot. Er ist der digitale Doppelgänger des Rap-Megastars aus den USA: Travis Scott. Der Deepfake, also Travis Bot, wurde in der Kreativ-Agentur space150 aus Los Angeles erschaffen, von Ned Lampert: "Es war Neugierde. Es hat sich einfach nach einer krassen Herausforderung angefühlt, sich einen Künstler vorzunehmen, der einen so einzigartigen Sound und so eine große Bekanntheit hat."

Musikalische Deepfakes in rechtlicher Grauzone

Über mehrere Wochen trainierten Ned Lampert und sein Team ihre selbst geschriebene KI mit dem Katalog des Rappers: "So, wie wir die Software programmiert haben, mussten wir ihr beibringen, wie man reimt, was sehr schwer ist." Die KI-Software erstellte schließlich über 40.000 Zeilen Text, das meiste davon völliger Blödsinn. Die Algorithmen mussten nachträglich händisch trainiert werden: Was klingt nach dem Vorbild, was nicht. Bei der Musik lief es dann ähnlich, nur eben anstelle von Textzeilen mit Melodien, Klangbetten und Beats.

Rechtlich bewegen sich diese musikalischen Deepfakes in einer Grauzone. Von den vielen betroffenen Künstlern hat sich bisher einzig der Rapper Jay-Z gewehrt - erfolglos. Der Deepfake von ihm wurde auf der betreffenden Seite gelöscht, tauchte aber kurz darauf auf einer anderen Seite wieder auf. Travis Scott hat sich zu seinem musikalischen Deepfake bisher nicht geäußert, auch nicht bei Ned Lampert: "Ich hoffe sehr, dass er es mitbekommen hat. Vielleicht hat er es gehört, ich meine, wir haben über eine Millionen Plays, also wer weiß."

Mächtiges Werkzeug mittlerweile auch für den Hausgebrauch

Geld hat Lamperts Firma an diesen Plays keines verdient, sicher aber Bekanntheit. Den Song einsingen musste übrigens ein menschliches Double. Die Maschinen haben also den kreativen Schaffensprozess in der Musik noch nicht ganz übernommen, sagt auch Ned Lampert: "Die Frage ist, wie du es einsetzt. Wer ein Werkzeug benutzt, hat auch die Verantwortung, wie er es benutzt. Wir sind noch nicht auf dem Matrix-Level, dass eine KI eigenständig Musik produziert und sie veröffentlicht. Es ist entscheidend, wer dahintersteckt und wir haben uns gesagt, das ist eine coole kreative Übung für uns. Aber ja, es ist ein mächtiges Werkzeug."

Ein mächtiges Werkzeug, das es mittlerweile auch für den Heimgebrauch gibt. Den Software-Code und die Samples der Jukebox-App finden sich frei verfügbar im Netz. So kann theoretisch jeder zuhause seinen eigenen Deepfake-Sinatra-Song basteln.

Weitere Informationen Lügen und Videos: Deepfakes fluten das Netz Immer häufiger findet man Bewegtbild-Manipulationen von Videos im Netz. Sie sind ein besonders perfides Mittel der Manipulation: sogenannte Deepfakes. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 24.01.2022 | 10:20 Uhr