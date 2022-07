Spielstättenstories des SHMF: Industriehalle am StrandOrt Kiel Stand: 18.07.2022 13:48 Uhr 123 Spielorte bietet das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) in diesem Sommer; Kirchen, Scheunen und Schlösser - klar, das gehört dazu. Aber diese Halle ist jetzt neu dazu gekommen: 200 Meter lang ist sie - die Halle 8B in Kiel. Beitrag anhören 3 Min

von Torsten Creutzburg

In direkter Nähe zum Falckensteiner Strand liegt ein großes Industrie- und Gewerbegebiet, das über 150 Jahre Standort für Lokomotiv-, Rüstungs- und Motorenbau war. In den kommenden Jahren soll hier ein neues, innovatives Viertel für Unternehmen entstehen. In einer ehemaligen Fertigungs- und Lagerhalle unter stillgelegten Kränen findet erstmals überhaupt ein Konzert statt. Philipp Weiss, von der Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs-GmbH (Kiwi) verrät im Interview wie es dazu kam.

Ein Ort mit Geschichte - was war hier sonst an dem Standort in Kiel?

Philipp Weiss: Wir befinden uns hier am neuen StrandOrt Kiel, das ehemalige MAK Gelände. Bis Ende 2017 war die Firma Vossloh hier mit der Lokomotiven-Produktion angesiedelt und davor war Rheinmetall in dieser Halle und hat bis Mitte der 90er-Jahre Leopard-Panzer produziert. Über 150 Jahre Geschichte im Rüstungs-, Maschinen- und Motorenbau stecken hier drin. Nachdem die Stadt Kiel das Gelände erworben hat, ist jetzt der Plan, es zu revitalisieren, also die komplette Infrastruktur neu zu machen und in diesem Zuge dann auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Halle 8B in Kiel ist circa 200 Meter lang und 20 bis 25 Meter breit. Wie kam es dazu, dass das SHMF hier in dieser, doch leicht verstaubten Atmosphäre, auftritt?

Weiss: Das ist eine witzige Geschichte. Wir hatten im Rahmen einer Presseveranstaltung der IHK zu Kiel auch eine kleine Bühne aufgebaut. Die Presse war vor Ort und hatte das gefilmt. Dieses Video hatte das Schleswig-Holstein Musik Festival durch Zufall entdeckt und kam auf uns zu. Die Veranstalter wollten wissen, was das für eine Halle ist und was es hier für Möglichkeiten gibt. Wir haben uns hier vor Ort getroffen und uns ein paar Hallen angeguckt. Am Ende ist es die Halle geworden, in der die IHK zu Kiel ihren Präsidentenwechsel vollzogen hat.

Durch die ungeputzten Fenster scheint das Sonnenlicht durch. Bleibt das auch so oder wird jetzt noch einmal durchgefeudelt und alles blitzeblank gemacht?

Weiss: Nein, das soll tatsächlich genau diesen Charme widerspiegeln. Das war auch der Wunsch des Schleswig-Holstein Musik Festivals, dass es eben nicht besonders sauber wirkt, sondern die Spielstätte damit ihren Charme behält. Wir freuen uns natürlich, dass wir das SHMF in dieser Form dieses Jahr unterstützen können.

Aber einen Tipp können wir geben: Weiße Klamotten sollte man hier nicht unbedingt anziehen und an die Wände anlehnen ist auch keine gute Idee, oder?

SHMF in der Industriehalle 8B in Kiel Die Industriehalle am StrandOrt Kiel: Dort finden erstmals unter stillgelegten Kränen Konzerte statt. Beim SHMF sind es dieses Jahr zwei Auftritte: "Revolverheld trifft Tastenlöwe" heißt es am 24. August - und einen Tag später, am 25. August, trifft das Elektro-Pop-Duo Ätna auf die NDR Bigband.

Weiss: Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil es wird nicht besonders durchgereinigt. Aber ich glaube, das macht es eben tatsächlich auch aus, dass man vielleicht beim Schleswig-Holstein Musik Festival nicht nur in Galakleidung zu den Konzerten geht, sondern auch ganz normal unterwegs ist. Und diese besonderen Spielstätten leisten auch einen Beitrag dazu, dass das SHMF so erfolgreich ist.

Das Gespräch führte Thorsten Creutzburg.

Weitere Informationen 15 Min SHMF Spezial: Zwischen Tomaten, Lokomotiven und Altären In 123 Spielstätten - von Ahrensburg bis Wulfshagen - ist das SHMF zu Gast. Thorsten Creutzburg erzählt, welche Geschichten hinter den unterschiedlichen "Mauern" stecken? 15 Min Schleswig-Holstein Musik Festival 2022 offiziell eröffnet Am Sonntag ist das SHMF eröffnet worden. Das Eröffnungskonzert in Lübeck spielten der Pianist Igor Levit zusammen mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 16.07.2022 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schleswig-Holstein Musik Festival