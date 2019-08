Stand: 30.08.2019 06:00 Uhr

Positive Bilanz für das SHMF 2019 von Benedikt Stubendorff

Nach acht Wochen geht am kommenden Sonntag das 34. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) mit einem spektakulären Filmmusikkonzert in der Kieler Arena zu Ende. Bereits heute legt Festival-Intendant Christian Kuhnt eine eindrucksvolle Bilanz mit gleich zwei Rekorden vor: Zu den 230 Veranstaltungen kamen in diesem Jahr rund 193.000 Besucher - beides hat es in der 34-jährigen Geschichte des SHMFs noch nicht gegeben.

Platzauslastung beim SHMF bei gut 91 Prozent

Federspiel, Slixs, Renegades Steel Orchestra - trotz der teils komplett unbekannten Künstler scheint das Konzept des Festivalintendanten Christian Kuhnt aufgegangen zu sein. "Mehr Konzerte gleich mehr Besucher. Wir haben uns verführen lassen", hatte Kuhnt noch zu Beginn des Festivals gestanden, als er mit mehr als 230 Veranstaltungen das bislang umfangreichste Programm in der Geschichte des SHMFs vorgestellt hatte. 20.000 Besucher mehr konnte das Musikfestival im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Die Platzauslastung lag rechnerisch auf dem Rekord-Niveau des Vorjahres bei gut 91 Prozent. "Die Begeisterung auch für unbekannte Künstler und besondere Interpretationen scheint ungebrochen", erklärt Kuhnt den Erfolg.

Höhepunkte: Die Interpretationen der Bach-Werke

Zu den Höhepunkten des SHMF gehörten neben Konzerten mit der Porträtkünstlerin Janine Jansen vor allem die Interpretationen der Werke von Johann Sebastian Bach. Unter den rund 120 Konzerten, die ihm gewidmet waren, gab es neben der Matthäus-Passion auch Bach auf karibischen Steel-Drums, Bach im Stil des A-cappella-Oktetts Swingle Singers - und die Kombination aus Bach und Breakdance. Für das Abschlusskonzert "Disney in Concert - Fantasia" mit der NDR Radiophilharmonie am Sonntag in der Kieler Arena gibt es noch Karten.

