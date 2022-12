Krippen aus aller Welt in Bordesholm Stand: 16.12.2022 12:41 Uhr In Bordesholm werden zurzeit Krippen ausgestellt: Im historischen Gewölbekeller aus dem 14. Jahrhundert neben der Klosterkirche. Die Krippen in allen Farben, Formen und Materialien kommen aus der ganzen Welt.

von Frank Hajasch

Große Augen, gut gelaunt - vielleicht ein bisschen wie früher, in Kindertagen: Gudrun Wolgast-Grimm steht vor einer der vielen Krippen im Keller unterm Klosterstift. Vor ihr ein beachtliches Exemplar, mit sicher 50 Figuren, darunter kleinste Tiere, Eltern mit Kindern auf den Schultern - alles aus Maisblättern. Wo bei uns schon Ochs‘ und Esel, etwas Stroh und die Heilige Familie reichen, zieht hier eine ganze Prozession zum Stall.

"In solch' einer Größe habe ich so was noch nie gesehen", staunt Wolgast-Grimm: "das ganze Ensemble. Und das kommt aus?" Die Antwort lautet: Tschechien! Und zeigt dann auch die Bedeutung, wenn irgendjemand mit einem Sack Mehl kommt, also ganz viele Geschenke gebracht werden, Musik gemacht wird. Bei dieser Krippe gibt’s überall was zu entdecken - und im Raum sowieso:

Klassische Krippen-Motive im Design der Herkunftsländer

Da ist dieses schlichte Ensemble aus Holz, mit langen Faltengewändern. Da verhüllen sich hoch aufrichtende, schwarze Figuren; eine Krippe aus Tansania. Dann stehen da zwei üppige Dreier-Gruppen: Die Heilige Familie, die Heiligen Drei Könige. Aber um sie herum gesellen sich exotische Tiere. Warum auch nicht, sagt Reinhard Koglin vom veranstaltenden Kulturverein Bordesholmer Land e.V. Je nach Herkunft würde sich das jeder selbst gestalten.

Schildkröte und Gürteltier statt Ochs und Esel bei Krippe aus Peru

Zum Beispiel Künstler aus Südamerika - und zwar von der indigenen Bevölkerung, die sich gesagt haben: Gut, Ochs‘ und Esel ist bei uns nicht so häufig. Aber bei uns gibt’s Kaimane, Anakondas, Gürteltiere, Affen, Jaguare. Dann müssen die wahrscheinlich auch dabei gewesen sein. So ist es dann auch in den beiden Krippen aus Peru.

Was bei allen Krippen auffällt: der hohe Grat der Verarbeitung, die Vielfalt des Materials. Das allerdings führe manchmal zu Problemen, erzählt Reinhard Koglin - und schmunzelt: "Diese Krippe zum Beispiel aus Peru ist aus weichem Ton. Der war dann so weich, dass uns eine Ecke abgebrochen ist, als wir sie hochgehoben haben. Das kommt leider auch vor. Wir haben das dann wieder hinbekommen. Aber so stellt sich der Kurator, in dem Fall Nils Claussen, das vor. Und ich finde, er hat das ganz großartig gemacht."

Eine weihnachtliche Weltreise in Formen und Farben

Nils Claussen hat die Krippen aus 15 verschiedenen Ländern zu einer kleinen weihnachtlichen Weltreise angeordnet und richtig stimmig wird es, weil alles unter einem mittelalterlichen Gewölbe präsentiert wird. Überall lauern Reste der Klostergeschichte.

Unter den Besucherinnen an diesem Tag ist Petra Hermann. Sie hat eine Freundin aus Kiel mitgebracht, die seit 30 Jahren im australischen Sidney wohnt. Und auch bei den beiden leuchten die Augen: "Weil die Darstellungsformen wirklich ganz unterschiedlich sind: von winzig-klein über farbig-bunt, in unterschiedlichsten Stilen. Man hat ja so ein klassisches Bild von Krippen, wie sie so aussehen - auch ich, aus meiner Kindheit heraus. Dann sieht man aber hier ganz andere!"

Malin Brandt, die Kielerin in Australien, muss erstmal lachen, weil Zuhause mehr als 35 Grad sind. Für sie sind die Krippen nicht 'nur' Kultur, sondern auch Kunst: "Vieles, was man so sieht – das Origami zum Beispiel - ist sicherlich Kunst und auch Kultur. Wir haben Krippen in Australien, da ist der Einfluss natürlich sehr amerikanisch. Da sieht man dann ab und zu in den Kirchen das Krippenspiel; aber das ist es dann auch schon. Aber hier, das ist richtig Weihnachten."

Alle Krippen kommen aus einer privaten Sammlung aus Bordesholm

Alle gezeigten Krippen wurden von Hilke Ehlers aus Bordesholm gesammelt: "Wir sind in Europa auch in Länder gefahren, in denen die Krippen-Tradition sehr verbreitet ist wie Polen oder Tschechien, haben dort Kontakte mit Künstlern bekommen." Krippen-Freunde wie sie gibt es auf der ganzen Welt, sagt die Bordesholmerin. Man sei gut vernetzt; sogar einen Welt-Krippen-Kongress hätten sie.

Die völkerumfassende Idee hinter der Krippen-Kultur jedenfalls leuchtet ein, wenn man durch die Schau geht und Hilke Ehlers zuhört: "Die Welt ist bunt; sie ist unterschiedlich. Und es ist an uns, das auch zu akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind - und nicht voreinander Angst haben müssen oder einander schlecht machen müssen, sondern einfach uns in unserer Vielfalt anerkennen."

Die Ausstellung ist an den Wochenenden geöffnet bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag.

