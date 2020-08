Stand: 26.08.2020 13:37 Uhr - NDR Kultur

Schnupper-Ehrenamt im Hamburger Brahms-Museum von Anina Pommerenke

Die vielfältige und bunte Kulturszene in Norddeutschland würde wohl nicht laufen, wenn es nicht überall Menschen geben würde, die sich ehrenamtlich einbringen: Konzerte organisieren, Veranstaltungen betreuen oder im Museum Dienste übernehmen.

Nachwuchssorgen im Brahms-Museum

So geht es auch dem Komponistenquartier in Hamburg. Das ist eine wunderbare Straße, in der man in die Welt des 19. Jahrhunderts eintauchen kann, als hier unter anderem Johannes Brahms hauste und komponierte. Das ihm zu Ehren eröffnete Brahms-Museum wird ausschließlich von Ehrenamtlichen gewuppt.

Doch seit Corona gibt es Nachwuchssorgen. Mit Schnupperdiensten sollen neue engagierte Musikinteressierte geworben werden. Die Aufgaben sind vielfältig. Für Interessenten stehen die Türen offen. Alle Informationen dazu, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann, gibt es auf der Internetseite des Brahms-Museums. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Reportage: Ehrenamt im Brahms-Museum Hamburg NDR Kultur - 26.08.2020 13:11 Uhr Autor/in: Pommerenke, Anina Laura NDR Kultur Reporterin Anina Pommerenke besucht das Brahms-Museum in Hamburg um sich zeigen zu lassen, wie man sich dort ehrenamtlich engagieren kann. Das Haus braucht Nachwuchs.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 26.08.2020 | 07:20 Uhr