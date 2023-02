Jeannine Platz: die Hafenmalerin von Hamburg Stand: 05.02.2023 13:59 Uhr Eine Hafenkulisse auf fünf Leinwänden - insgesamt fünfzehn Mal zwei Meter für eine Bar in einem Hamburger Hotel. Jeannine Platz ist bereits bekannt für ihre Hafenbilder.

Ein mit rosafarbenen und grauen Wolken verhangener Himmel spiegelt sich auf glattem Wasser auf der Leinwand. Dazwischen eine Hafenkulisse mit Ladekränen und Containerbrücken im Gegenlicht. Jeannine Platz bringt die Farbe zum Teil mit dem Spachtel auf. Das schafft scharfe Konturen.

Ein Bild mit Fernwirkung

„Ich male sehr kleinteilig und im Endeffekt hängt es an einer großen Wand mit sehr viel Distanz. Das heißt der Betrachter sollte es auch von Ferne anschauen können und jetzt versuche ich gerade, diese kleinen Teile durch die krassen Konturen, so herauszuholen, dass man sie auch aus der Ferne betrachten kann.“

Jeannine Platz wählt oft Motive, die einen weiten Blick erlauben. Auf einer Exkursion zum Nordpol hat sie die bedrohte Schönheit des Packeises festgehalten. In ihrer Suite-View-Serie hat sie spektakuläre Aussichten aus Hotelfenstern auf der ganzen Welt in Öl gebannt. Bilder von ihr sind auch schon selbst um die ganze Welt gereist. Sie hat eine Hafenkulisse direkt auf einen Überseecontainer gemalt. Der hat 40 Häfen angefahren und wurde dann schließlich versteigert - zugunsten der Seemannsmissionen dieser Häfen.

Der Zufall malt mit

Manchmal spielt der Zufall der Malerin in die Hände. Dann, wenn sie die Farbe auf die Leinwand tropfen und dort verlaufen lässt. "Ich habe eigentlich keine Idee. Ich habe ein Gefühl und ich bin im Flow und dann passiert es einfach. Deswegen mag ich das Zitat von Picasso auch so gern: Ideen sind nur Ausgangspunkte. Wenn man wissen will, was man zeichnen will, fängt man zu zeichnen an. Und so ist das bei mir auch. Ich mache einfach und dann kommen die Ideen beim Tun und eigentlich gar nicht mit dem Kopf, sondern eher aus dem Gefühl heraus und aus der Hand."

Mit einer Schaukel über dem Bild schweben

Jeannine Platz hat die Leinwände zum Malen in der Hamburger Barlach Halle K ausgebreitet. In ihrem Hinterhofatelier in Ottensen wäre dafür gar nicht genug Raum gewesen. Ein weiterer Vorteil in der Halle hängt eine Schaukel von der Decke. Das gibt ganz neue Perspektiven.

"Es war schon immer mein Traum, ein großes Atelier zu haben und von Weitem mit Farbe zu werfen, oder um mein Bild herumzutanzen. Jetzt habe ich sogar eine Schaukel und kann über meinem Bild schweben. Was Schöneres gibt es ja nicht. Die habe ich hier gefunden und das passte. Das trifft jetzt dahin wo es will, und das ist auch spannend."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hamburg Journal | 30.01.2023 | 19:30 Uhr