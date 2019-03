Sendedatum: 29.03.2019 19:00 Uhr

Foto-Ausstellung: Die Jagd nach Geld, Ruhm und Sex von Kerry Rügemer

Reich sein, schön sein und möglichst auch noch berühmt. Davon träumen sehr viele Menschen. Was sie dafür alles tun, das zeigt die Ausstellung "Generation Wealth", Generation Reichtum, die ab Sonnabend in den Deichtorhallen zu sehen ist. Die preisgekrönte amerikanische Fotografin und Filmemacherin Lauren Greenfield beobachtet seit 25 Jahren, was das Streben nach Reichtum mit den Menschen macht. Mehr als 200 Fotos und drei Kurzfilme werden zu elf Themenbereichen präsentiert. Die Schau ist erstmals in Deutschland zu sehen.

Eine dürre Blondine in einem hellblauen Pulli auf dem "I`m a luxury" (Deutsch: Ich bin Luxus) steht, neben sich ein etwa dreijähriges schlechtgelauntes Mädchen, das auf einem Schaukelpferd sitzt und damit durch eine Riesen-Designwohnung reitet - der Anblick lässt einen schaudern. Lauren Greenfield beobachtet die Reichen und Schönen dieser Welt, die Menschen, die den amerikanischen Traum leben. Doch der hat sich in den vergangenen 25 Jahren sehr gewandelt: "In der Generation meiner Eltern war der amerikanische Traum von harter Arbeit, Bescheidenheit, Disziplin geprägt. Heute zählt, wer seinen Reichtum zur Schau stellt und wer berühmt ist. Die Gesellschaft ist geprägt von Narzissmus. Früher galt Reichtum als Ziel, als Erfolg von Arbeit, heute geht es nur noch um Protzerei oder so zu tun, als ob man sich alles leisten kann."

Fette Autos, teure Handtaschen und leere Gesichter

Lauren Greenfield lässt den Betrachter am Leben von Superreichen rund um den Erdball teilhaben: Eine Chinesin, die in ihrem gold ausgestatteten Zimmer Golf spielt, eine Amerikanerin, die vor ihrem 8.000-Quadratmeter-Schloss posiert, aber auch eine schwarze Stripperin, die nackt und auf allen Vieren Dollarscheine vom Fußboden aufsammelt. "In einer Gesellschaft, in der Mädchen früh lernen, dass ihr Körper ihre Währung, ihr Pfund ist, mit dem sie wuchern können - das geht nicht gut. In meinen Bildern kann man die teils verheerenden Folgen sehen", so Greenfield.

Die Entwicklung von Gier

Botoxinjektionen, Faceliftings, Riesenbrüste in knallenge Markenkleider gequetscht, tonnenweise Goldschmuck am ganzen Körper, fette Autos, teure Handtaschen und manchmal sehr leere Gesichter - die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, welche Auswüchse der Wunsch nach Reichtum und Anerkennung haben kann. "Es ist mittlerweile überall auf der Welt zu spüren - durch das Fernsehen, soziale Medien. Niemand kann sich diesem Phänomen entziehen: Dieser Zeitgeist beeinflusst uns alle unmerklich. Es ist wie atmen, es passiert unbewusst. Deshalb fotografiere ich Extreme, damit wir merken, dass wir alle dazugehören", sagt Greenfield.

Hoffen auf ein Umdenken

"Generation Wealth" zeigt erschreckend drastisch, wie sich die Jagd nach Geld, Ruhm und Sex auf der ganzen Welt entwickelt hat. Dabei geht es nicht nur um die Reichen, sondern um die Sucht danach, um jeden Preis reich zu sein. "Gute Dinge können auch süchtig machen: Anderen zu helfen, Arbeit zu wertschätzen oder gesund zu leben. Es muss sich etwas ändern! Ich glaube, das geht aber nur durch einen totalen gesellschaftlichen Zusammenbruch", so Greenfield. Lauren Greenfield hofft, mit ihrer Arbeit ein Umdenken zu erwirken und etwas gegen diese Gier nach materiellen Gütern zu tun, die letztendlich ja sowieso nie befriedigt werden kann.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11 Uhr bis 18 Uhr

Jeden 1. Donnerstag im Monat: 11 Uhr bis 21 Uhr

