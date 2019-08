Stand: 28.08.2019 14:00 Uhr

150 Jahre Kunsthalle: Eintritt frei

Mit einem bunten Kulturfest feiert die Hamburger Kunsthalle an diesem Wochenende ihren 150. Geburtstag. Besucher können sich freuen: Am Sonnabend und am Sonntag ist der Eintritt in Hamburgs größtes Kunstmuseum frei.

Hamburg feiert 150 Jahre Kunsthalle NDR 90,3 - 28.08.2019 20:00 Uhr Mit einem Kulturfest begeht die Hamburger Kunsthalle ihr 150-jähriges Bestehen. Daniel Kaiser über die Besonderheiten des Museums und die Feiern am Wochenende.







"Ein bisschen Leistungsschau"

"Für uns alle", lautet das Motto des Geburtstagswochenendes mit Konzerten, Filmen, Rundgängen und einer Tanzparty. Draußen stehen Food-Trucks und drinnen gibt es 800 Jahre Kunstgeschichte gratis, freut sich der neue Kunsthallen-Direktor Alexander Klar. "Es ist auch so ein bisschen eine Leistungsschau. Ich denke, man kann einfach die ganze Breite des Hauses ermessen. Wir zeigen mal, dass das auch etwas zum Prickeln bringt."

Gerhard Richter und Andy Warhol

Gleich drei neue Ausstellungen mit den Schätzen aus dem Museumsdepot starten zeitgleich: Zu sehen sind viele Zeichnungen und Gemälde Rembrandts, außerdem 40 Bilder der Künstlergruppe Hamburgische Sezession. In der Ausstellung "Unfinished Stories" zeigt die Kunsthalle neue Kunst aus ihrer Sammlung mit so großen Namen wie Gerhard Richter und Andy Warhol.

Eröffnet werden die drei Ausstellungen bereits am Freitag in einer besonderen Gesprächsrunde. Alle Kuratoren und Kuratorinnen der Hamburger Kunsthalle werden dort sprechen. Die Moderation übernimmt NDR 90,3 Kulturchef Daniel Kaiser. Die Podiumsdiskussion können Sie ab 19 Uhr bei ndr.de/hamburg im Livestream mitverfolgen.

Die Hamburger Kunsthalle wird 150 Jahre Kulturjournal - 26.08.2019 22:45 Uhr Autor/in: Ralf Dörwang Die Hamburger Kunsthalle ist eine Institution. Nun wird sie 150 Jahre alt und der Slogan zum Jubiläum lautet "für UNS ALLE". Was das bedeuten soll, verrät Direktor Alexander Klar.







