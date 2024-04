"Polizeiruf 110": Sarnau und Beckmann drehen in Rostock Stand: 04.04.2024 14:15 Uhr "Tu es!" heißt die neue Folge des NDR "Polizeiruf 110". Bis zum 9. Mai wird in Rostock, Hamburg, Seevetal und Rosenburg gedreht. Unter der Regie des Rostockers Max Gleschinski geht es für die Ermittlerinnen in die Halbwelt von Internetforen.

Die Kommissarinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann), haben es in Rostock mit einem dramatischen Verbrechen zu tun. Auf offener Straße sterben zwei Menschen. Ein junger Mann ersticht eine Frau und richtet sich dann selbst. Am Tatort stehen König und Böwe vor einem Rätsel, denn zwischen Leon Schilling, gespielt von Karl Seibt, und der Managerin Mona Färber, gespielt von Nora Moltzen, gibt es keinerlei erkennbare Verbindung. Die einzige Spur ist eine Nachricht auf Schillings Handy: "Tu es!" - aus der Nacht vor der Tat.

Die Nachricht stammt von Felix Lange, gespielt von Sebastian Jakob Doppelbauer, einem 28-jährigen Lehrer, doch der streitet jede Beteiligung an der Tat ab und behauptet, von Schillings Absichten nichts gewusst zu haben. Doch es ist nicht das erste Mal, dass er in ähnlichem Kontext aussagt: Felix hatte auch Kontakt zu Lara Trensbach (Samara Fry), einer 19-jährigen Frau, die sich ebenfalls vor kurzer Zeit in Rostock das Leben nahm.

Weitere Informationen Euch geht es schlecht? Hier findet ihr Hilfe! Ihr fühlt euch einsam? Ihr habt Probleme und möchtet mit jemandem darüber sprechen? Jemand in eurem Umfeld scheint Hilfe zu benötigen? Hier findet ihr Informationen, Links, Telefonnummern und Tipps von Experten. mehr

Rechtlicher Graubereich macht den Ermittlerinnen zu schaffen

Die Ermittlerinnen König und Böwe vermuten, dass Lange unter dem Pseudonym "Wintersonne" in Internetforen gezielt emotional und psychisch verwundbare Personen anspricht, um sie zum Suizid zu bewegen. Waren Lara und Leon nur die ersten in einer Reihe geplanter Opfer? Plant der vordergründig ambitionierte Lehrer, eine Welle von Selbstmorden auszulösen? Wie passt der Mord an der Managerin Färber in dieses Muster? Die Kommissarinnen stehen dabei auch vor einer rechtlichen Herausforderung, da die Aufforderung zum Suizid ohne geschäftsmäßige Absicht in Deutschland nicht strafbar ist. Böwe und König setzen alles daran, kein weiteres Leben zu verlieren.

Gleichzeitig sind sie, wie auch die anderen im Team, persönlich herausgefordert: Anneke Kim Sarnau als Katrin König ringt mit ihrem Verhältnis zum Vater und Lina Beckmann in der Rolle von Melly Böwe hat den Kontakt zu ihrer Tochter Rose verloren, die ihren Vater kennenlernen möchte. Beruflich wie Privat muss also einiges gelöst werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 04.04.2024 | 13:00 Uhr