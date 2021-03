"Kollektiv - Korruption tötet": Oscar-Hoffnung in ARD Mediathek Stand: 24.03.2021 06:00 Uhr Die Doku "Kollektiv - Korruption tötet" erzählt von den Folgen, die der Brand im Bukarester Club "Colectiv" im Jahr 2015 hatte. Der Film ist für zwei Oscars nominiert - und bis Mitte April in der ARD Mediathek zu sehen.

von Hartwig Tegeler

In gleich zwei Kategorien wurde "Kollektiv - Korruption tötet" für die Oscars 2021 nominiert - als "Bester Internationaler Film" und zugleich als "Bester Dokumentarfilm". Bis Mitte April ist der Film in der ARD-Mediathek zu sehen. Er erzählt von den Folgen, die der Brand im Bukarester Club Colectiv im Jahr 2015 in Rumänien hatte. Dabei starben nicht nur Menschen: Das Unglück offenbarte nach journalistischen Enthüllungen auch ein komplexes System von Korruption im Gesundheitssystem.

Film zeigt den Skandal nach dem Unglück

27 Menschen starben an jenem 30. Oktober 2015 im Bukarester Musikclub "Colectiv". Das Thema des Dokumentarfilms sind jedoch die 37 Toten, die danach in rumänischen Krankenhäusern gestorben sind. Gleich am Anfang trifft der Journalist Cătălin Tolontan von der Zeitung Gazeta Sporturilor eine Whistleblowerin: "Ja, also, sie sind alle an Keiminfektionen gestorben. Sie haben das praktisch verheimlicht." Die Journalisten machten den Skandal publik, und bald ging es um das Versagen des Gesundheitssystems und um zehnfach verdünnte und damit lebensgefährliche Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern. Filmemacher Alexander Nanau folgt den Recherchen seiner Protagonisten. So entsteht das Bild eines verschlungenen Labyrinths aus politischen Interessen, Mauscheleien und Korruption.

Alexander Nanau folgt den Journalisten bei ihren Recherchen

Spielfilm-Thriller wie "Die Unbestechlichen", "Spotlight" oder "Die Verlegerin" zeigen das investigative journalistische Handwerk in einer fiktiven Dramaturgie, bei der wir quasi an jeder Redaktionssitzung teilnehmen. Doch verblüffenderweise entsteht genau solch ein Eindruck von Nähe auch bei "Kollektiv". Wenn der Dokumentarfilm Cătălin Tolontan bei seiner Arbeit zeigt, hat man immer wieder den Eindruck, als sei gar keine Kamera anwesend.

Alexander Nanaus Film hat eine atemberaubende Dichte, die auch nicht nachlässt, wenn er die Überlebende Mariana Oprea zeigt, die sich mit ihren Brandnarben nackt für eine Ausstellung fotografieren lässt. Auch der Wechsel zur dritten Perspektive lässt den Film nicht auseinanderbrechen. Da geht es um Vlad Voiculescu, der nach dem Abdanken der Regierung wegen des Krankenhausskandals Gesundheitsminister wird, das korrupte System verändern will, und das Filmteam bei den Sitzungen des Ministeriums dabei sein lässt. Zu sehen: der Kampf eines jungen, engagierten Politikers gegen Windmühlen.

"Kollektiv - Korruption tötet": Großer Film gegen ein menschenverachtendes System

Am Ende wird der neue Gesundheitsminister abgewählt, seine Anti-Korruptionskampagne verläuft im Sande. Wir können nur hoffen, dass der Untertitel der Doku "Korruption tötet" nicht eine weitere Bedeutung bekommt. Eine der letzten Szenen zeigt die Journalisten der Gazeta-Sporturilor bei einer Redaktionskonferenz: "Jemand vom Geheimdienst hat uns gesagt, wir sollten mehr auf unsere Familien achten. - Wie sagt er? Was haben wir getan? - Wir hätten in ein Nest skrupelloser Mafiosi gestochen."

Dramatik, Spannung, ein aufwühlendes Thema, das ist das eine bei diesem Dokumentarfilm. Faszinierend ist "Kollektiv" aber auch, weil dieser große Film mit den Journalisten, dem jungen Politiker und den Brandopfern Menschen in ihrem aufwühlenden Kampf gegen ein menschenverachtendes System zeigt.

Kollektiv - Korruption tötet Genre: Dokumentarfilm Produktionsland: Rumänien, Luxemburg Regie: Alexander Nanau Länge: 109 Minuten Kinostart: in der ARD Mediathek abrufbar

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 24.03.2021 | 06:40 Uhr