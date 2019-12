Stand: 17.12.2019 00:01 Uhr

Filme 2020: Diese Highlights kommen ins Kino von Patricia Batlle

Noch läuft "Star Wars - Das Erwachen der Macht" am 19 Dezember im Kino an - doch wir schauen voraus auf das Kinojahr 2020. Es bietet Fortsetzungen von "Top Gun", "Ghostbusters" und "Wonder Woman". James Bond ermittelt zum 25. Mal im Auftrag der britischen Königin - Daniel Craig gibt den Geheimagenten allerdings zum allerletzten Mal. Das Jahr beginnt sanft mit einer romantischen Neuverfilmung des britischen Klassikers "Little Women" von Schauspielerin Greta Gerwig, die bereits bei "Ladybird" Regie führte. In ihrem Starensemble sind Größen wie Emma Watson, Saoirse Ronan, Bob Odenkirk, Ed Harris und Meryl Streep vertreten. Skurril-komisch dürfte es in Dani Levys Kinofassung des Kultbuches "Känguru-Chroniken" zugehen.

Die spannendsten Filme 2020 im Kinosessel

















































"West Side Story" von Spielberg zu Weihnachten

In der zweiten Jahreshälfte kommt der Kinderbuchklassiker "Jim Knopf und die Wilde 13" ins Kino - und eine Neuverfilmung des Agatha-Christie-Klassikers "Tod auf dem Nil" des britischen Regisseurs Kenneth Branagh. Sein Landsmann Christopher Nolan verrät noch nichts über seinen neuen Actionfilm "Tenet". Dafür ist die Handlung des Musical-Klassikers "West Side Story" bestens bekannt, den Steven Spielberg in einer neuen Version Weihnachten 2020 auf die große Leinwand bringen will.

