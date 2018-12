Stand: 11.12.2018 16:50 Uhr

Von "Dumbo" bis "Star Wars": 2019 im Kinosessel von Patricia Batlle

Das Kinojahr 2019 wartet mit neuen Versionen von Klassikern oder deren Fortsetzungen auf. Gleich drei Walt-Disney-Zeichentrickfilme werden fürs heutige Publikum modernisiert: Tim Burton adaptiert "Dumbo", Guy Ritchie "Aladdin" und Jon Favreau den "König der Löwen". Millionen Fans freuen sich auf den Abschluss der "Star Wars"-Trilogie im Dezember mit "Star Wars IX". Besonders die kleinen Kinofans dürften das Wiedersehen mit den Schwestern Anna und Elsa in "Die Eiskönigin 2" herbeisehnen.

Das Kinojahr 2019: die 25 meisterwarteten Filme

















































Robert Redfords letzte Kinorolle in "Gauner & Gentlemen"

Quentin Tarantino, Fatih Akin und Oscar-Preisträger Barry Jenkins setzen in ihren neuen Filmen "Once Upon A Time in Hollywood", "Der Goldene Handschuh" und "Beale Street" nicht auf Superhelden, sondern auf wahre Geschichten oder Romanverfilmungen. Robert Redford verabschiedet sich als Schauspieler vom Kino und ist in seiner letzten Rolle in der entspannten Kriminalkomödie "Gauner & Gentleman" zu sehen. Brie Larson verteidigt als erste Hauptdarstellerin einer Marvel-Comic-Verfilmung als "Captain Marvel" die Welt. Musikalisch wird es in der filmischen Biografie "Rocketman" über Elton John.

Mit den (Un-)Tiefen der Seele setzen sich das Science-Fiction Drama "High Life" von Claire Denis mit Robert Pattinson und Juliette Binoche sowie das Drama "At Eternity's Gate" von Julian Schnabel auseinander. Willem Dafoe spielt in letzterem preiswürdig den Künstler Vincent Van Gogh.

Von "Maria Stuart" bis "3 Engel für Charlie": starke Rollen für starke Frauen

Eines fällt auf: Das Kinojahr bietet viele Hauptrollen für Frauen: Glenn Close beeindruckt als verhinderte Schriftstellerin, Saoirse Ronan als Königin "Maria Stuart", Elizabeth Banks und Kristen Stewart gehören zu den "3 Engeln für Charlie" und großes Kino liefern Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman in der oscarträchtigen Satire des englischen Hofes "The Favourite".

Jahresübersicht der Filmstarts 2019 Start Film Regie Genre 13.12.18 Spider-Man: A New Universe Bob Persichetti, Peter Ramsei Comic-Verfilmung / Animation 3.1. Die Frau des Nobelpreisträgers Björn Runge Drama 3.1 The Favourite Yorgos Lanthimos Historiendrama / Satire 17.1. Maria Stuart, Königin von Schottland Josie Rourke Historisches Drama 7.2. The Kindness Of Strangers (Berlinale) Lone Scherfig Liebesdrama 14.2. Beale Street Barry Jenkins Sozialdrama 21.2 Der Goldene Handschuh Fatih Akin Horror / Drama 7.3. Captain Marvel Anna Boden, Ryan Fleck Comic-Verfilmung 14.3. Trautmann Marcus H. Rosenmüller Geschichts- / Fußballdrama 14.3. High Life Claire Denis Sci-Fi-Drama 21.3. Rocca verändert die Welt Katja Benrath Komödie 28.3. Gauner & Gentleman David Lowery Kriminalkomödie 4.4. Dumbo Tim Burton Familienfilm 23.5. Aladdin Guy Ritchie Fantasy / Musical 30.5. Rocketman Dexter Fletcher Künstlerbiografie / Musical 6.6. X-Men: Dark Phoenix Simon Kinberg Comic-Verfilmung /Action 13.6. Men in Black (ohne Titel) F. Gary Gray Science-Fiction/ Fantasy 4.7. Pets 2 Chris Renaud Animation/ Familienfilm 18.7. Der König der Löwen Jon Favreau Animation / Familienfilm 8.9. Once Upon a Time in Hollywood Quentin Tarantino Thriller 30.10. Terminator 6 (ohne Titel) Tim Miller Sci-Fi / Thriller 7.11. 3 Engel für Charlie Elizabeth Banks Action / Komödie 28.11 Frozen 2 Chris Buck, Jennifer Lee Fantasy / Animation / Komödie 19.12. Star Wars IX J.J. Abrams Fantasy / Action

Rückblick 22 Kinofilme, die Sie ab Sommer sehen sollten Die zweite Jahreshälfte im Kinosessel: Sandra Bullock plant Juwelenraub im großen Stil, Bradley Cooper singt mit Lady Gaga, Mogli erkundet den Dschungel und Ant-Man trifft The Wasp. mehr

Neu im Kino: "Spiderman - A New Universe" NDR Info - Kultur - 12.12.2018 06:55 Uhr Autor/in: Wollner, Anna Produzent Phil Lord hat für seine "Spider-Man"-Verfilmung einen neuen Ansatz: Viele Figuren stecken hinter der Spider-Man-Maske. Sie haben ihren eigenen Stil, aber funktionieren gemeinsam.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 13.12.2018 | 06:20 Uhr