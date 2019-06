Stand: 03.06.2019 07:31 Uhr

Vogel & Co. beim Filmfest Emden-Norderney

30 Jahre gibt es das Filmfest Emden-Norderney bereits - und im Jahr des runden Geburtstags lassen sich die Veranstalter natürlich nicht lumpen. Ab dem 12. Juni geht es los: 51 Lang- und 23 Kurzfilme (sechs Uraufführungen und 19 Deutschlandpremieren) laufen in den Kinos von Emden und auf der Insel Norderney. Die Organisatoren rechnen mit etwa 25.000 Besuchern - darunter auch prominente Namen wie Andrea Sawatzki, Najda Uhl, Justus von Dohnány und Bjarne Mädel. Und: Jürgen Vogel.

65.500 Euro Preisgeld und ein Schreibtisch am Meer

An Vogel geht der Emder Schauspielpreis in diesem Jahr. Da versteht es sich von selbst, dass einige Werke, in denen der gebürtige Hamburger mitgespielt hat, beim Festival gezeigt werden. Apropos Preise: Diese sind mit insgesamt 65.500 Euro Preisgeld dotiert - und es gibt noch ein ganz besonderes Stipendium zu gewinnen. "Ein Schreibtisch am Meer" nennt sich dieser Sonderpreis, der sich an Drehbuchschreiber richtet. "Eine Woche Aufenthalt auf der Insel Norderney mit allem Komfort zum Schreiben und Stoff entwickeln", so die Veranstalter.

Ein Regisseur aus Emden

Auch ein Kind der Region wird mit von der Partie sein. "Zoros Solo" heißt ein Film über einen jungen Flüchtling aus Afghanistan, der in der schwäbischen Provinz landet und über eine Reise des örtlichen Kirchenchors seinen Vater aus Ungarn nach Deutschland lotsen will. Gedreht hat ihn Martin Busker, der in Emden geboren wurde. Auch eine NDR Produktion ist beim Filmfest zu sehen: "Querschläger" aus der "Tatort"-Reihe mit Ermittler Thorsten Falke alias Wotan Wilke Möhring.

