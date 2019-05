Stand: 04.05.2019 20:13 Uhr

"Systemsprenger" räumt beim Filmkunstfest MV ab

Das Drama "Systemsprenger" ist am Samstagabend beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern mit drei Preisen ausgezeichnet worden. Der Streifen von Regisseurin Nora Fingscheidt gewann den Hauptpreis Fliegender Ochse. Zudem erhielt die Hamburger Produktion den mit 10.000 Euro dotierten Kritikerpreis sowie den Förderpreis der Defa-Stiftung.

"Systemsprenger" bereits ein Berlinale-Erfolg

Mit den Auszeichnungen setzte die Hamburger Produktion ihren Erfolgszug bei deutschen Filmfestivals fort. Auf der diesjährigen Berlinale hatte sie bereits einen Silbernen Bären erhalten - als Film, der neue Perspektiven eröffnet. Er handelt von einem gewalttätigen Mädchen, das von einer Unterbringung in die nächste geschoben wird und das Jugendhilfe-System an seine Grenzen bringt.

Insgesamt wurden bei dem Festival, das seit Dienstag und noch bis Sonntag läuft, Preise im Gesamtwert von 42.000 Euro vergeben. Der Ehrenpreis des Festivals ging an die Schauspielerin Katharina Thalbach. Sie wurde bei dem Festival mit einer eigenen Filmreihe geehrt.

47 Produktionen in vier Wettbewerben

Die Preisverleihung fand nach 2015 zum zweiten Mal in einer Gala im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin statt. In den vier Wettbewerben für Spiel,- Dokumentar- und Kurzfilme und für Kinder- und Jugendfilme waren insgesamt 47 Produktionen im Wettbewerb.

Preisgekrönter Regisseur Wolfgang Fischer in der Jury

In den Jurys arbeiteten unter anderen die Schauspielerinnen Jutta Hoffmann und Anna Thalbach mit - ebenso der Filmregisseur Wolfgang Fischer, der im vergangenen Jahr mit seinem Film "Styx" sowohl den Haupt- als auch den Publikumspreis beim Filmkunstfest gewonnen hatte.

