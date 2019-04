Stand: 16.04.2019 17:40 Uhr

Filmkunstfest MV: 120 Filme in sechs Tagen

Mit aktuellen Filmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz startet Ende April in Schwerin das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern. Wie Festivaldirektor Volker Kufahl am Dienstag bei der Bekanntgabe des Programms ankündigte, werden in den vier Wettbewerben 47 Filme laufen und Preise im Gesamtwert von 42.000 Euro vergeben. Insgesamt würden vom 30. April bis 5. Mai in Schwerin gut 120 Produktionen präsentiert. Im vergangenen Jahr waren den Angaben zufolge mehr als 18.000 Zuschauer zu dem Filmkunstfest gekommen. Damit sei es das besucherstärkste Filmfestival in Ostdeutschland, sagte Kufahl.

Festivaldirektor spricht von "starkem Programm"

Kufahl sprach von einem "starken Programm". Zu den 14 Uraufführungen des diesjährigen Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern gehört ein autobiografischer Dokumentarfilm des aus Rostock stammenden Schriftstellers Peter Wawerzinek ("Rabenliebe"). In "Lievalleen" geht es um seine Kindheit im Heim und die Suche nach seiner Mutter. Wawerzinek wurde als kleines Kind mit seiner Schwester von der Mutter zurückgelassen, als diese in den Westen floh. "Lievalleen" läuft im Dokumentarfilmwettbewerb.

Anna Thalbach und Jutta Hoffmann in der Jury

In der Spielfilm-Jury sitzen unter anderem die Schauspielerinnen Anna Thalbach und Jutta Hoffmann sowie der Regisseur Wolfgang Fischer, dessen Film "Styx" im Vorjahr den Hauptpreis "Fliegender Ochse" gewonnen hatte. In diesem wichtigsten Wettbewerb sind zehn Streifen am Start, darunter als Deutschlandpremiere der neue Film von Bernd Böhlich mit dem Titel "Und der Zukunft zugewandt". Darin kommt eine Frau in den 50er-Jahren nach langer Haft aus der Sowjetunion in die junge DDR. Dort soll sie über ihre Vergangenheit schweigen. Ebenfalls Deutschlandpremiere hat "Nur eine Frau" von Sherry Hormann über die junge Aynur, die von ihrem Bruder in Berlin auf offener Straße erschossen wird. Der Film greift das Schicksal von Hatun Sürücü auf, die 2005 ermordet wurde.

Gastland ist in diesem Jahr Irland

Weitere Wettbewerbe des Filmkunstfestes widmen sich dem Kinderfilm und dem Kurzfilm. Gastland ist Irland, aus dem der Eröffnungsfilm "Greta" kommt. Der Psychothriller von Oscar-Preisträger Neil Jordan ("The Crying Game") hat in Schwerin seine Deutschlandpremiere. Dazu wird auch Schauspieler Stephen Rea erwartet, der in dem Streifen einen Privatdetektiv verkörpert. Ehrenpreisträgerin des Festivals ist die Schauspielerin Katharina Thalbach, die mit einer eigenen Filmreihe gewürdigt wird.

