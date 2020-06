Stand: 05.06.2020 12:34 Uhr - NDR 90,3

Filmfest Hamburg findet 2020 statt - kleiner als sonst

Seit wenigen Tagen ist ein Kinobesuch in Hamburg wieder möglich. Nicht nur Autokinos, auch die regulären Lichtspielhäuser dürfen wieder Filme vorführen. Nun hat am Donnerstag das Filmfest Hamburg verkündet, dass es im Herbst 2020 stattfinden wird - wenn auch in abgeänderter Form. "Seit dieser Woche ist ein Kinobesuch in Hamburg wieder möglich! Wir freuen uns für alle Kinobegeisterten und auch für die Kinobetreiberinnen und -betreiber. Das motiviert uns wirklich sehr, mit allen Beteiligten in diesem Jahr eine kleine, feine, etwas andere Festivalausgabe auf die Beine zu stellen", sagte Festivalleiter Albert Wiederspiel in einem Statement.

Die 28. Ausgabe des Filmfests werde vom 24. September bis 3. Oktober bis zu 70 Kinofilme in verschiedenen Sektionen vorführen. Und zwar in den Partnerkinos des Festivals, dem Abaton, dem Cinemaxx, dem Metropolis, dem Studio Kino und dem Passage Kino.

Beschränkungen: Weniger Filmemacher vor Ort

"Aufgrund der Reisebeschränkungen werden sicherlich weniger Filmemacherinnen und Filmemacher kommen können", sagte Albert Wiederspiel. Trotzdem möchte das Festival seinem Publikum "so viel Festivalfeeling wie möglich vermitteln, dazu gehören immer auch die Gespräche am Ende eines jeden Films". Die Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern fänden live statt, allerdings nur digital. Zudem würden auch vorab aufgezeichnete Interviews nach der Vorführung ausgestrahlt. Weitere Gespräche zum Beispiel mit den Fachgästen des Festivals würden überwiegend digital stattfinden.

Erste Kinos in Hamburg öffnen wieder Hamburg Journal - 30.05.2020 19:30 Uhr Nach mehr als zwei Monaten empfangen die ersten Lichtspielhäuser wieder Besucher. Wie funktioniert das mit dem Hygienekonzept? Reporterin Julia Wulf war im Cinemaxx am Dammtor.







Neuerung: Streaming-Tickets beim Filmfest Hamburg

Zu erwarten ist, dass im September aus Hygienegründen weiter strenge Abstandsregeln im Kino gelten - daher passt nicht so viel Publikum wie sonst in die Säle. Wegen dieser zu erwartenden Platzbeschränkungen will das Festival erstmalig Streaming-Tickets für die Vorführungen anbieten.

Auf Preise verzichtet das Filmfest fast komplett, nun einen Publikumspreis soll es geben. Verzichtet wird darüber hinaus auch auf den deutschen Premierenstatus bei den Filmeinreichungen. Das Binnenalster Filmfest, das traditionell als Open-Air-Veranstaltung mit Kino- und Opernvorführungen vorab an der Binnenalster stattfindet, entfällt dieses Jahr. Dennoch: "Wir freuen uns über jeden Gast, der im Herbst den Weg nach Hamburg findet", sagte Wiederspiel.

