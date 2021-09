Kenneth Branagh will neues Drama beim Filmfest Hamburg vorstellen Stand: 01.09.2021 20:25 Uhr Das Filmfest Hamburg startet am 30. September mit Sebastian Meises Gefängnisdrama "Große Freiheit". Schauspieler Kenneth Branagh wird seinen autobiografischen Film "Belfast" persönlich beim Festival vorstellen.

von Patricia Batlle

Kenneth Branagh zu Gast beim Filmfest Hamburg mit "Belfast"

Der Brite Kenneth Branagh wird seinen neuen Film "Belfast" beim Festival vorstellen, nachdem dieser Weltpremiere beim Filmfest in Toronto feiert. Im autobiografisch geprägten Drama mit Judi Dench, Caitríona Balfe und Jamie Dornan geht es um seine Kindheit im Irland der späten 1960er-Jahre. Die Geschichte handelt vom neunjährigen Buddy, den von Arbeiterkämpfen geprägten Alltag und seine Großmutter.

Das Filmfest Hamburg beginnt mit dem Spielfilm "Große Freiheit" von Sebastian Meise, der beim Filmfest in Cannes in der Reihe "Un certain regard" lief und dort den Preis der Jury erhielt. Das Gefängnisdrama mit Georg Friedrich und Franz Rogowski in den Hauptrollen thematisiert die unfreie Liebe im Nachkriegsdeutschland und den Paragraphen 175. Als Abschlussfilm läuft Jacques Audiards moderner Liebesreigen "Wo in Paris die Sonne untergeht".

Rund 100 Produktionen sollen beim 29. Filmfest Hamburg vom 30. September bis 9. Oktober vor Publikum in den bisherigen Hamburger Kinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino gezeigt werden. Der Vorverkauf für Tickets startet am 16. September.

Filme vom Filmfest Venedig, darunter "Die Hand Gottes" von Sorrentino

Ein Drama, das aktuell bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig läuft, werden in Hamburg zu sehen sein: Paolo Sorrentinos autobiografisches Coming-of-Age-Drama "Die Hand Gottes", der vom Leben des kunst- und kinobegeisterten 17-jährigen Fabietto Schisa im Neapel der 80er-Jahre handelt, der ein großer Maradona-Fan ist.

"Die Geschichte meiner Frau" spielt im Hamburg der 1920er-Jahre

Der zum Teil in Hamburg gedrehte Film "Die Geschichte meiner Frau" wird im Herbst zu sehen sein. Die ungarische Regisseurin und Berlinale-Siegerin Ildikó Enyedi ("Körper und Seele") verfilmt darin einem Roman des ungarischen Schriftstellers Milán Füst. Hauptperson ist Kapitän Jacob Störr, gespielt von Gijs Naber. Störr, ein hartgesottener niederländischer Schiffskapitän, schließt in einem Café mit seinem Freund Dadin (Louis Garrel) die Wette ab, die erste Frau zu heiraten, die das Lokal betritt. Nichtsahnend kommt Lizzy, gespielt von der Französin Léa Seydoux zur Tür herein.

Der im Hamburg der 1920er-Jahre spielende Film wurde produziert von der Berliner Firma Komplizen Film, zu der Regisseurin Maren Ade gehört. Die 2019 zum Teil in Hamburg gedrehte Produktion wurde von der Moin Filmförderung gefördert. Sie lief im Juli im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes und hat ein bundesweites Kinostartdatum am 14. Oktober 2021.

Ebenfalls aus Cannes soll nach Angaben des Filmfests Hamburg der Film "France" von Bruno Dumont in der Hansestadt zu sehen sein. Der zweite Wettbewerbsfilm in Cannes mit Hamburger Beteiligung in der Produktion (Red Balloon Film) erzählt die Geschichte von der Starjournalistin France de Meurs, deren Leben außer Kontrolle gerät.

Tragikomödie mit Alexandra Maria Lara beim Filmfest Hamburg

Vom Filmfestival Venedig 2020 soll Andrei Konchalovskys Film "Dear Comrades!" gezeigt werden - eine Hommage des Altmeisters des russischen Filmes an das UDSSR-Kino der 1960er-Jahre in schwarzweiß. Darin wird eine kommunistische Parteifunktionärin von einem Streik in der örtlichen Fabrik überrascht, danach gerät alles außer Kontrolle.

Videos 2 Min "Töchter": Trailer zum Roadmovie Zwei Freundinnen (Alexandra Maria Lara, Birgit Minichmayr) fahren einen kranken Vater (Josef Bierbichler) quer durch Europa. 2 Min

Alexandra Maria Lara und Birgit Minichmayr sind zu sehen in dem Roadmovie "Töchter" von Nana Neul. Darin fahren sie den schwerkranken Vater (Josef Bierbichler) der einen Freundin im Auto in die Schweiz. Das Roadmovie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lucy Fricke. Außerdem soll ein Dokumentarfilm über jüdische Identität beim Festival laufen: In "Wir sind alle deutsche Juden" begleitet Filmemacher Niko Apel den ehemaligen Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit auf dessen Reise nach Israel.

Bjarne Mädel im Trailer fürs 29. Filmfest Hamburg

In den Kinos Hamburgs läuft aktuell der neue Filmfest-Trailer: ein schräger Film mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle als zwielichtiger Händler eines "besonderen Stoffes". Gedreht hat ihn der finnische Autor und Regisseur Matias Autio, der darin eine Anekdote aus seiner Jugend verarbeitet: Ein furchteinflößender Mann verkaufte in den 2000er-Jahren unter der Hand bestimmte Dinge an Teenager. Ein Kurzfilm mit Anleihen an den finnischen Altmeister Aki Kaurismäki - Eule inklusive!

VORSCHAU: Bjarne Mädel im schrägen Trailer zum 29. Filmfest Hamburg (2 Min)

Das komplette Programm wird am 14. September bekannt gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 01.09.2021 | 19:00 Uhr