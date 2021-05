Wann dürfen die Kinos wieder öffnen? Stand: 17.05.2021 11:48 Uhr Warum öffnen, wenn wir ohnehin keine Filme zeigen können? Diese Frage stellen sich derzeit wohl viele Kinobetreiber. Doch der Kinoverbund Schleswig-Holstein hat jetzt eine Idee auf den Weg gebracht.

Das Problem: Selbst wenn die Landesregierung den Kinos erlauben würde zu öffnen, würden die Betreiber keine Filme von den Verleihern bekommen. Eigentlich gibt es Filmpremieren erst, wenn Kinos in ganz Deutschland wieder in Betrieb sind. Der schleswig-holsteinische Kinoverbund hat aber mit einigen Verleihern verhandelt und darf möglicherweise exklusive Premieren in Schleswig-Holstein zeigen, bevor sie in anderen Bundesländern zu sehen sind, sagt der erste Vorsitzende Martin Turowski.

Mit negativem Coronatest in halber Besetzung

Damit das Vorhaben gelingt, haben die Kinobetreiber der Landesregierung jetzt einen 3-Stufen-Plan vorgeschlagen. Geplant ist, vorerst nur Gäste mit negativem Coronatest einzulassen und die Säle immer nur zur Hälfte zu besetzen. Wenn der Plan abgenickt wird, dürften die Kinos schon am ersten Juni wieder öffnen. Eine Ausnahme ist Lübeck: Die Stadt ist Kultur-Modellregion, weshalb das Kino dort als erstes in ganz Deutschland bereits jetzt auf hat.

