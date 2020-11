"Traces - Gefährliche Spuren": Crime-Drama in der Mediathek Stand: 17.11.2020 09:36 Uhr "Traces" ist ein hochspannender Krimi vor malerischer Kulisse am Ufer des Tay in Dundee. Die Tragödie um Emma Hedges lässt das Publikum tief eintauchen in die Welt der Forensik.

Die 23-jährige Laborantin Emma Hedges kehrt in ihre schottische Heimat Dundee zurück, um sich am Institut für Forensik und Anatomie weiterzubilden. Dort lösen die beiden Professorinnen Sarah Gordon und Kathy Torrance Verbrechen durch akribische Untersuchung des Tatorts - jeder offenbart verräterische Spuren. Der erste Übungsfall im Online-Kurs birgt für Emma allerdings eine grauenvolle Überraschung: ein weiblicher Leichnam in einem Grab auf dem Dundee Law - das ist der Fall ihrer Mutter. Der Mord an Marie Monroe vor 18 Jahren wurde nie aufgeklärt.

Crime-Drama: Junge Ermittlerin sucht den Mörder ihrer Mutter

Angeregt durch den Kurs nimmt Emma die Spurensuche auf. Mit der Hilfe eines engagierten Detectives und ihrer neuen Liebe Daniel stößt sie bald auf neue Beweise und Widersprüchlichkeiten bei den damaligen Ermittlungen. Das hat seinen Preis: Emmas Welt gerät ins Wanken, Vertraute und Freunde erscheinen in anderem Licht. Schnell wird klar, dass ihre Recherchen Emma an den Abgrund führen werden und eventuell auch darüber hinaus.

Sendetermin: Die Krimi-Serie wird ab dem 24. November dienstags um 22 Uhr in Doppelfolgen im NDR Fernsehen gezeigt und steht mit der Originalfassung im Anschluss an die Sendung jeweils für 30 Tage in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Serie mit hochkarätiger Besetzung

Die Vorlage für "Traces" schrieb die Bestseller-Autorin Val McDermid, die Hauptrollen sind mit Molly Windsor (bekannt aus der Miniserie "Three Girls", für die sie 2018 die BAFTA-Auszeichnung als beste Schauspielerin erhielt), Laura Fraser (unter anderem "Breaking Bad") und Jennifer Spence ("Supernatural") hochkarätig besetzt. Regie führte Rebecca Gatward, die dem deutschen Publikum zum Beispiel durch "Mord auf Shetland" bekannt ist.

