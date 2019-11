Stand: 25.11.2019 06:00 Uhr

Gaunerkomödie mit Helen Mirren und Ian McKellen The Good Liar - Das alte Böse , Regie: Bill Condon Vorgestellt von Krischan Koch

Helen Mirren und Ian McKellen gehören zu den großen Schauspielern des britischen Kinos. Sie hat eines der "Kalender Girls" gespielt oder die "Queen" und bekam dafür den Oscar. Er wurde dem großen Publikum vom allem als Gandalf in "Der Herr der Ringe" bekannt. Jetzt sind die beiden Altstars erstmals zusammen in einem Film zu sehen: "The Good Liar - Das alte Böse".

Auf den ersten Blick wirkt er wie ein charmanter älterer Herr: elegant, zuvorkommend, ein geistreicher Gesellschafter. Doch in Wahrheit ist Roy (gespielt von Ian McKellen) ein Trickbetrüger und Heiratsschwindler.

Die steinreiche und immer noch attraktive Witwe Betty (Helen Mirren) scheint ahnungslos, als sie ihn übers Internet kennenlernt. Sie freundet sich gleich mit ihm an und lässt ihn sogar bei sich einziehen. Bettys Enkel findet das etwas voreilig.

Heiratsschwindler Roy entwickelt Gefühle für sein Opfer Betty

Während Roy mit seinem Komplizen noch eine millionenschwere Betrügerei abwickelt, plant er, in einem letzten Coup Betty um ihr Hab und Gut zu erleichtern. Dabei fühlt er sich allerdings immer näher zu ihr hingezogen. Gegenseitige Bankvollmachten und gemeinsame Konten schaden in keinem Fall.

Der Film schwelgt in stilvollen Restaurantbesuchen. Keine Szene, in der Betty und Roy kein Champagnerglas in der Hand halten. In eleganter Garderobe flanieren sie durch die Londoner City oder machen es sich in Bettys Vorstadtvilla auf gediegenen Stilmöbeln gemütlich, "erstickt in Beige" wie Roy es formuliert.

Ex-Professorin Betty traut Roy nicht

Dabei ahnt der Zuschauer längst, dass die ehemalige Oxford-Professorin viel zu clever ist, sich von dem Hochstapler reinlegen zu lassen. Bleibt die Frage, wer von beiden der größere Schwindler ist. Wer kann dem anderen die plausibleren Halbwahrheiten und Lügen auftischen? Ist Roys Narbe am Hals eine Kriegsverletzung oder hat er sich die nur beim Rasieren zugezogen.

Mitten in den beschaulichsten Szenen überfällt Regisseur Bill Condom den Zuschauer mit plötzlichen Gewaltausbrüchen. Da werden in der Schlachterei nicht nur blutige Rumsteaks mürbe geklopft und ganz unerwartet wird ein unangenehmer Zeuge kurzerhand vor die einfahrende U-Bahn geschubst.

Die Gaunerkomödie entwickelt sich zum Drama

Was wie eine englische Gaunerkomödie beginnt, entwickelt sich immer mehr zu einem Drama, das bis ins Nazideutschland der letzten Kriegsjahre zurückreicht. Bettys Enkel hat es schon geahnt.

Die anfängliche Leichtigkeit hat der Film am Ende verloren, dafür an Spannung gewonnen. Die Rückblenden, die der Geschichte immer neue Wendungen geben, wirken zwar etwas holprig und gewollt, aber Helen Mirren und Ian McKellen bei diesem Katz-und-Maus-Spiel zuzusehen ist faszinierend. Ein kurzweiliges Verwirrspiel und großes Schauspielerkino.

The Good Liar - Das alte Böse Genre: Dramödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA, Kanada Zusatzinfo: mit Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey Regie: Bill Condon Länge: 110 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 28. November 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 25.11.2019 | 06:55 Uhr