Schauspieler Hardy Krüger mit 93 Jahren gestorben Stand: 20.01.2022 10:27 Uhr Der Schauspieler Hardy Krüger ist tot. Er starb am 19. Januar im Alter von 93 Jahren in Kalifornien. Das teilte seine Familie mit. Krüger hatte lange in Hamburg gelebt und stand für den NDR oft vor der Kamera.

Der Schauspieler und Schriftsteller sei plötzlich und unerwartet in Palm Springs gestorben. "Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen", hieß es weiter.

Hardy Krüger kam am 12. April 1928 in Berlin zur Welt. Schon früh entdeckte er seine Liebe zum Schauspiel. Mit 15 Jahren stand er erstmals vor der Kamera, in dem NS-Propagandafilm "Junge Adler" spielte er als "Lehrling Bäumchen" seine erste Rolle.

VIDEO: In memoriam: DAS! mit Schauspieler Hardy Krüger (39 Min)

Krüger wurde mit "Einer kommt durch" international bekannt

Nach dem Krieg ging er zunächst als Statist ans Hamburger Schauspielhaus, versuchte sein Glück aber auch im Ausland. Mit Erfolg: Regisseur Roy Baker besetzte ihn in dem US-amerikanischen Film "The One That Got Away" - "Einer kam durch" in der Übersetzung, der aus dem namenlosen Deutschen einen Schauspieler mit Weltrang machte. Es folgten Filme wie "Hatari!" mit John Wayne, "Die Wildgänse kommen" mit Richard Burton, "Der Flug des Phönix" mit James Stewart, insgesamt drei Filme mit Sean Connery, außerdem stand er mit Charles Aznavour, Orson Welles und Claudia Cardinale vor der Kamera.

Seit 1978 lebte Krüger sen. in dritter Ehe mit der US-Amerikanerin Anita Park - einer Fotografin und Autorin - abwechselnd in den kalifornischen Bergen und in Hamburg. Nun ist er im Alter von 93 Jahren in Kalifornien gestorben.

Weitere Informationen Hardy Krüger im Porträt: Schauspieler und Weltenbummler Seine Karriere begann in einem NS-Propagandafilm, später galt Hardy Krüger als "Botschafter der Deutschen". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 20.01.2022 | 09:55 Uhr