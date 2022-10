Schauspieler Günter Lamprecht ist tot Stand: 07.10.2022 09:30 Uhr Der mit Fassbinder-Filmen wie "Die Ehe der Maria Braun" und als Berliner Tatort-Kommissar Franz Markowitz berühmt gewordene Schauspieler Günter Lamprecht ist tot. Er starb bereits am 4. Oktober im Alter von 92 Jahren, wie seine Agentin am Freitag mitteilte.

Erste Rollen spielte Lamprecht in den 50er-Jahren während seiner Ausbildung an der Max-Reinhardt-Schule für Schauspiel in Berlin. Einem breiten Publikum bekannt wurde er Ende der 70er-Jahre. Dort besetzte ihn Rainer Werner Fassbinder in "Die Ehe der Maria Braun" und anschließend als Franz Biberkopf in der Verfilmung von Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz".

Internationaler Durchbruch für Lamprecht mit Fassbinders "Berlin Alexanderplatz"

Für die Rolle des Franz Biberkopf erhielt Lamprecht viel Kritikerlob und internationale Auszeichnungen. Eine noch größere Popularität erlangte der gebürtige Berliner in den 90er-Jahren als Tatort-Kommissar Franz Markowitz.

Lamprecht galt als Charakterdarsteller und spielte auch viele kleinere Film- und Fernsehrollen, darunter in "Die große Flatter" (1979), "Das Boot" (1981) und "Comedian Harmonists" (1997).

