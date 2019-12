Stand: 14.12.2019 10:05 Uhr

Schauspieler Gerd Baltus in Hamburg gestorben

Der Schauspieler Gerd Baltus ist tot. Wie seine Ehefrau am Sonnabendmorgen dem NDR bestätigt hat, starb er am Freitag im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Der gebürtige Bremer hatte nach dem Abitur zunächst mehrere Semester Jura studiert, sich dann aber für den Beruf des Schauspielers entschieden.

Debüt am Deutschen Schauspielhaus

Im Jahr 1953 debütierte er ohne Schauspielausbildung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und gehörte von 1959 bis 1966 zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. Später widmete sich Baltus ausschließlich Film- und Fernsehproduktionen und zählte zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Deutschlands.

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis

Er war unter anderem in Serien wie "Tatort", "Der Kommissar", "Derrick", "Der Alte", "Das Traumschiff" und "Unser Lehrer Dr. Specht" zu sehen und war daneben regelmäßig als Hörspielsprecher tätig. Die Verkörperung schwieriger Individualisten und Sonderlinge galt als seine Stärke. Baltus erhielt unter anderem den Deutschen Filmpreis für seine Rolle des Leutnant Beckerath in der Verfilmung der Thomas-Mann-Novelle "Wälsungenblut".

