Samuel & Co.: Wer mit wem?

Die Protagonisten der Serie Big Dating haben alle ihr Päckchen zu tragen, einige mehr, andere weniger.

Samuel vertraut zu 100 Prozent dem Algorithmus

Samuel ist Softwareentwickler. Er sitzt die meiste Zeit vor dem Computer, lebt in einer WG mit seinen Freunden und ernährt sich von Mikrowellengerichten. Samuel hat ein sehr klares Bild von der Liebe, wie sie theoretisch funktioniert, wie sie zu sein hat und sich anzufühlen sollte. Aber es ist gar nicht sein eigenes Empfinden, sondern vielmehr der Versuch, bestimmten Ansprüchen von außen gerecht zu werden. Samuel vertraut zu 100 Prozent auf den Algorithmus, den er entwickelt hat. Das Programm gibt ihm Sicherheit.

Lina ist unangepasst und auch etwas verrückt

Lina versucht, ihr Leben komplett autark zu meistern. Sie war und ist viel allein. Ihre Mutter ist gestorben, ihr Vater hat sich aus dem Staub gemacht, als sie noch klein war. Sie macht sich nichts aus den Meinungen anderer. Konventionen und Etikette interessieren sie nicht. Wenn sie keine Lust mehr verspürt, als Kellnerin zu arbeiten, geht sie einfach von der einen auf die andere Minute. Sie nimmt schon Teil an der Welt, aber über die Konsequenzen ihres Handelns macht sie sich wenig Gedanken. Sie ist ein kleiner Wildfang, den man nicht so leicht greifen kann. In Lina steckt eine Welt voller Abenteuer. Lina ist unangepasst und auch etwas verrückt.

Henner glaubt mehr an die Liebe auf der Straße

Als absoluter Bauchmensch hat Henner kein Konzept für die Liebe. Er weiß nur, was er fühlt. Sobald sich das gute Gefühl einstellt, erlischt in ihm jede weitere Ambition. Er betreibt eine kleine Saftbar, hält Smalltalk mit den Kunden, und wenn Henner Bock hat, rührt er sich einen leckeren Drink zusammen. Mehr braucht es in seinen Augen nicht für ein gutes Leben. Henner ist die Liebe selbst! Und er ist definitiv jemand, der Menschen eher direkt anspricht als über eine App. Er glaubt mehr an die Liebe auf der Straße oder in der U-Bahn als auf dem Display seines Handys

Ingas ideales Modell ist Co-Parenting

Die angehende Architektin möchte sich von ihrer Mutter emanzipieren und ihren eigenen Weg finden. Ist Henner wirklich der Richtige? Können die beiden weiter herumalbern oder beginnt jetzt, wo ein Kind unterwegs ist, der Ernst des Lebens: fester Job, heiraten, Eigenheim? Nach Abwägung aller Möglichkeiten setzt Inga sich in den Kopf, dass Co-Parenting, eine Familiengründung ohne Liebe, das ideale Modell für sie und Henner sei.

Gisela ist lebensfroh und unmoralisch

Gisela hat sich ein Leben lang bemüht, die Erwartungen ihrer Familie zu erfüllen, doch plötzlich, als ihr Sohn Samuel aus dem Haus ist, entdeckt sie über eine Theatergruppe eine neue Art zu leben. Gisela beginnt eine Liebesgeschichte mit dem Regisseur, sie blüht auf und wächst ihrem vergleichsweise bornierten Ehemann Klaus immer mehr über den Kopf. Auf einmal spürt sie wieder jede Pore ihres Körpers und lächelt sich durchs Leben. Gisela ist lebensfroh und unmoralisch.

Klaus macht gute Miene zum bösen Spiel

Klaus' Liebe gehört eigentlich dem Fahrrad. Da kann er sich schnell draufsetzen und in eine andere Welt flüchten. Aus Angst, sein schönes Leben und seine Werkstatt zu verlieren, macht Klaus gute Miene zum bösen Spiel. Klaus fragt sich, ob ein Partnerwechsel auch für ihn neue Möglichkeiten bietet.