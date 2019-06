Stand: 06.06.2019 17:52 Uhr

Roland-Filmpreis für Rostocker "Polizeiruf 110" von Axel Seitz

Das Rostocker Team des vom NDR produzierten "Polizeiruf 110" um die Ermittler Alexander Bukow und Katrin König - gespielt von Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau - erhält den Filmpreis Roland des Krimifestivals "Tatort Eifel". Die Auszeichnung wird im September übergeben.

In den vergangenen Jahren gab es für den Rostocker Polizeiruf zahlreiche Preise - etwa den Grimme- und den Bayerischen Filmpreis. Jetzt kommt mit dem der Roland-Filmpreis des Krimifestivals «Tatort Eifel» ein weiterer hinzu. Das Krimifestival feiert in diesem Jahr Jubiläum - zum 10. Mal treffen sich in Rheinland-Pfalz Tausende Krimifreunde. Zur Jury des Festivals gehört auch der künstlerische Leiter des Kultursommers Rheinland-Pfalz Jürgen Hardeck. "Wir suchen in der Jury nach Preisträgern, die dem Genre Kriminalfilm in inhaltlicher oder filmästhetischer Weise wesentliche neue Impuse gegeben haben. Wir haben seit 2010 - als diese Reihe gestartet wurde - schon oft über den 'Polizeiruf 110' aus Rostock diskutiert. Er war schon oft in der Favoritenrolle", erklärt Hardeck. "Nun haben wir uns einstimmig in der Jury für diesen 'Polizeiruf' ausgesprochen, weil er unserer Ansicht nach die Tradition des deutschen Kriminalfilms wunderbar mit innovativen, neuen Ideen und Perspektiven verbindet."

Ausgezeichnet wird die gesamte Rostocker "Polizeiruf"-Reihe

Der Preis geht nicht an eine bestimmte Rostocker "Polizeiruf"-Folge, sondern an die Reihe insgesamt. "Es geht um die bislang 19 Folgen, die wir uns auch alle angeschaut haben", sagt Hardeck und lobt auch die Redaktion, Produktion und Regie. "Nicht nur die beiden Hauptdarsteller Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau sind sehr überzeugend, sondern auch das gesamte Polizei-Team drumherum. Das ist eine Gemeinschaftsleistung, in der nicht einzelne Folgen oder einzelne Personen für uns herausstechen. Wir wollten die Reihe insgesamt und alle, die daran beteiligt sind, auszeichnen."

Preis wird am 21. September übergeben

Neben Jürgen Hardeck gehören auch der Schauspieler Dietmar Bär sowie der Regisseur Hajo Gies der Jury an. Der diesjährige Roland wird im Rahmen des Krimifestivals "Tatort Eifel" am 21. September verliehen. Bisherige Preisträger des Roland waren unter anderem der Regisseur Jürgen Roland - nach ihm ist die Auszeichnung benannt -, die Schauspieler Götz George, Matthias Brandt, Senta Berger und die Krimiserie "Mord mit Aussicht".

Programm-Tipp NDR Fernsehen Die Nordkommissare - im "Polizeiruf 110" NDR Fernsehen Die Krimireihe prägte 40 Jahre Fernseh- und Zeitgeschichte. Die Dokumentation porträtiert mit Archivmaterial, Interviews und Setbesuchen den "Polizeiruf 110". mehr NDR Fernsehen "Polizeiruf 110 - Feindbild" NDR Fernsehen Die Rostocker Ermittler Kathrin König und Alexander Bukow stoßen auf einen verzweifelten Vater: Ein Pharmakonzern soll Schuld am Tod seines kleinen Mädchens sein. mehr NDR Fernsehen "Polizeiruf 110 - Stillschweigen" NDR Fernsehen Der Rocker Ricky und eine Hebamme werden ermordet auf einer Landstraße aufgefunden. Die Ermittlungen führt die Kommissare Bukow und König ins Rostocker Rocker Milieu. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 06.06.2019 | 19:00 Uhr