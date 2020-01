Stand: 16.01.2020 06:55 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Ohne Prohibition kein Gangsterfilm

Körperlich und moralisch gesunden - das hatten sich die Befürworter der Prohibition auf die Fahne geschrieben. Diese wurde 1919 ratifiziert und trat am 16. Januar 1920 in Kraft. Tatsächlich aber war das Alkoholverbot, eine prima "Starthilfe" für die organisierte Kriminalität: Mord, Totschlag und Korruption hatten während der Prohibition ihre Hochzeit. Aber: Dieses eigentlich schlimme Setting war eine wunderbare Vorlage für viele Filmgeschichten. Was uns ohne Prohibition sozusagen entgangen wäre - das hat sich NDR Info Redakteurin Julia Jakob einmal angesehen.

Ohne Prohibition wäre der Gangsterfilm nur ein Schatten seiner selbst. Die amerikanische Trockenzeit hat Hollywood zu beeindruckenden Kommentaren verholfen. "Der Pate" von Francis Ford Coppola ist bis heute der stilprägendste Mafiafilm. Ohne Alkoholverbot hätte es die Corleones und ihren Aufstieg nie gegeben. Kein anderes Metier bietet so wunderbar klar gezogene Grenzen - für die Filmemacher.

Warum gehst du zur Polizei und kommst nicht gleich zu mir? Aus "Der Pate" von Francis F. Coppola

Loyalität im Film von Sergio Leone

Der Clan, die Familie, die Bande - sie regeln alles - untereinander, miteinander und auch gegeneinander. Aber sicher sollte sich keiner sein. Wie bedingungslos die Loyalität ist, das hinterfragt bildgewaltig Sergio Leone in "Es war einmal in Amerika". Denn in der organisierten Kriminalität gilt: "Wer nicht für mich ist, ist gegen mich." Aus diesen Konflikten ergeben sich wunderbar epische Stoffe. Plötzlich steht der Held alleine da und tut, was ein Mann eben tun muss. Blöd nur, wenn das eigene Kind dazwischenfunkt, wie in "Road To Perdition" mit Tom Hanks.

Welchen Beruf hat Papa? - Er arbeitet für Mr. Rooney. Aus "Road to Perdition"

Hollywood kann sich genüsslich in moralischen Fragen austoben. Wie weit darf, kann, muss Loyalität gehen? Wann fängt Schuld an? Wie viel ist die Ehre wert? Und da hat Coppola in seinem Epos "Der Pate" maßgeschneiderte Dialoge für gefunden:

Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine Gefälligkeit zu erweisen. Aber solange ich das nicht tue, soll die Gerechtigkeit mein Geschenk an dich sein - zum Hochzeitstag meiner Tochter. Aus "Der Pate"

Aufstieg und Fall der Gangster sind stets Thema

Jeder kann es schaffen, solange er sich an die Regeln hält - also an die der Mafia. Dann kann aus einem mittellosen Taxifahrer über den Umweg Schwarzbrenner ein mächtiger Gangsterboss werden - wie in den Klassiker "Die wilden 20er" mit Humphrey Bogart und James Cagney. "Scarface", "Die Unbestechlichen" und auch "Last Man Standing" - all diese Filme aalen sich in Aufstieg und Fall der Gangster. In wunderschönen Kostümen, tollen Häusern und in jeder Menge Verfolgungsfahrten und Schießereien.

Die Trockenzeit in Amerika sorgte nicht nur für schöne Gangster-Geschichten, sondern 1959 auch für die schönste Parodie des Genres: "Manche mögen's heiß" von Billy Wilder.

