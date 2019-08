Stand: 13.08.2019 13:37 Uhr

Nörten-Hardenberg ist "Tatort"-Schauplatz

Von heute an wird ein neuer NDR "Tatort" in Südniedersachsen gedreht. Start ist in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim). Unter dem Arbeitstitel "Krieg im Kopf" ermitteln Maria Furtwängler als Kommissarin Charlotte Lindholm und Florence Kasumba in der Rolle der Anaïs Schmitz. Am Freitag und Sonnabend spielen Göttinger Statisten mit: eine Frau als Fahrdouble für Florence Kasumba und zwei Männer als Partygänger. Gedreht wird bis zum 12. September in Göttingen und Umgebung sowie in Hamburg. In der ersten Jahreshälfte 2020 wird der neue Göttingen-"Tatort" in der ARD gezeigt. Viel ist noch nicht bekannt von der neuen Episode: Die Kommissarinnen geraten in ein Netz von geheimer Hirnforschung, Rüstungsindustrie und Militärischem Abschirmdienst. Ein offenbar Verwirrter bedroht Lindholm; ihre Kollegin rettet sie. Im Haus des Täters entdecken die beiden danach Fürchterliches.

Dreharbeiten für neuen Lindholm-Tatort 13.08.2019 14:45 Uhr In Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) haben die Dreharbeiten für eine neue Tatort-Folge begonnen. Die Hauptrollen spielen Maria Furtwängler und Florence Kasumba.







Von Hannover nach Göttingen

Bereits im vorigen "Tatort: Das verschundene Kind" war Lindholm nach einem misslungenen Einsatz vom Landeskriminalamt Hannover zur Polizeidirektion Göttingen strafversetzt worden. Zusammen mit ihrer neuen Kollegin Schmitz war sie einer Familientragödie auf der Spur. Auch 2004 war Lindholm schon in Südniedersachsen: Damals ermittelte sie unter Polizeischülern in Hann. Münden. Schauplätze waren auch der Kaufpark und die Universität Göttingen. Dort hat Filmfigur Lindholm auch studiert.

Neues Tatort-Ermittlerduo: Lindholm und Schmitz











